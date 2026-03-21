NBA／爵士馬卡南因傷兩周後評估 提前宣告報銷機會不小

爵士球隊核心前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）自2月下旬因髖部傷勢缺陣至今，近期傳出可能無法在2025-26年賽季回歸，提前報銷的機會不小。

馬卡南是在一次球隊訓練中受傷，自2月26日之後便未再出賽，至今已接近1個月未出現在場上。根據《Deseret News》記者陶德（Sarah Todd）最新報導，馬卡南將在兩星期後後再次接受傷勢評估，但這樣的時間點也意味著，他本季剩餘出賽機會相當有限。

報導指出，馬卡南下一次接受重新評估的時間，已接近例行賽尾聲。即便馬卡南順利通過檢查，仍需經歷體能恢復與重新調整比賽節奏的過程，因此實際能夠回歸的可能性並不高。

按照目前賽程推算，這段恢復期將讓馬卡南至少再缺席7場比賽，包括主場對76人、暴龍與巫師的3連戰，接著客場挑戰金塊與太陽，之後再回到主場迎戰騎士與金塊。若屆時仍未復出，球季僅剩最後5場比賽，回歸空間將進一步壓縮。

考量到爵士本季對馬卡南健康狀況一向採取保守態度，加上復出後仍需時間找回比賽感覺，外界普遍認為，他很可能要等到下個賽季才會重返球場。

本季馬卡南只要健康上場，依舊打出生涯代表作。他在42場比賽中，場均繳出26.7分、6.9籃板與2.1助攻，投籃命中率達47.7%，是球隊最穩定的得分來源之一。不過若他最終確定會提前告別賽季，本季出賽場次將成為他近10年NBA生涯中最少的一次。

爵士近期傷兵問題不只馬卡南一人。喬治也因腿後肌傷勢缺陣，內線主力傑克森（Jaren Jackson Jr.）在上月接受膝傷手術提前報銷，而中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則在開季初就因肩傷長期缺席，球隊整體戰力大幅受影響。

事實上，爵士也因為選秀順位保護的問題，注定不會在今年賽季「有所作為」，球團甚至因為被認定「擺爛」，遭聯盟罰款50萬美元，引發外界討論。