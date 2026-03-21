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NBA／交易後只出賽5場 溜馬祖巴茲賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬中鋒祖巴茲因肋骨骨折本季報銷。 路透社
溜馬中鋒祖巴茲因肋骨骨折本季報銷。 路透社

聯盟爐主溜馬隊已確定無緣季後賽，根據記者多皮拉克（Dustin Dopirak）報導，溜馬主力中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）因肋骨骨折將缺席本季剩餘賽事，他季中從快艇隊轉戰溜馬後，僅出賽5場便宣告報銷。

祖巴茲在交易截止日前，從快艇被送往溜馬，因傷直到3月13日才完成溜馬首秀，不料只出賽5場便再傳傷情，他在先前與拓荒者隊的比賽中出現肋骨骨折，因預計恢復時間較長提前結束球季。

效力溜馬5場比賽中，祖巴茲平均上場約24分鐘，攻下11.6分、7.2籃板，交易前他在快艇共出賽43場，場均貢獻14.4分、11.0籃板、2.2助攻，

溜馬目前戰績15勝55敗位居聯盟墊底，本季主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因傷報銷，球團期望透過「坦克」換取樂透選秀順位，明年球季再重新出發，季中交易來祖巴茲則是希望他補上透納（Myles Turner）離隊的中鋒空缺。

溜馬

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