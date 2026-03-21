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NBA／字母哥交易傳聞再現 公鹿持有人證實續約失敗就送走

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
公鹿「字母哥」安戴托昆波。 美聯社

公鹿隊「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未在季中透過交易轉隊，不過近期公鹿共同持有人伊登斯（Wes Edens）透露，若安戴托昆波不願與球隊簽下新延長合約，球團便會選擇交易他，使字母哥的交易傳聞再次浮上檯面。

伊登斯受訪時說：「他（安戴托昆波）的合約即將進入最後一年，所以只會有兩種情況，完成續約或是被交易，我們無法承受讓他合約走完就離開，這不符合球隊利益，這不只是他的問題，對任何球員都是如此。」

31歲的安戴托昆波生涯13季皆效力公鹿，他的合約將在明年季後到期，附帶2027-2028球季價值6270萬美元的球員選擇權，而他在今年休賽季有資格和公鹿簽下4年2.75億萬美元的延長合約。

安戴托昆波本季因傷僅出賽36場創生涯新低，場均可攻下27.6分、9.8籃板、5.4助攻，先前在灌籃後傷到左膝，將缺席一週賽程，後續公鹿球團曾建議安戴托昆波提前關機結束球季，不過他表示在不會加重傷勢的前提下，自己會持續出賽。

公鹿 字母哥 安戴托昆波

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