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NBA／「我害怕變得安逸」溫班亞馬準絕殺後仍展現成熟心態

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管著溫班亞馬完成準絕殺，並正式宣告回歸季後賽，仍表示不應該太在意。 美聯社
儘管著溫班亞馬完成準絕殺，並正式宣告回歸季後賽，仍表示不應該太在意。 美聯社

本場賽事

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儘管馬刺今日靠著溫班亞馬（Victor Wembanyama）一記關鍵跳投逆轉擊敗太陽，並在歷經長達6年的等待後，正式宣告回歸季後賽。賽後溫班亞馬仍表示不應該太在意，以免自己過於安逸。

「第一反應當然是感到驕傲，但對我來說，更重要的是不要太在意，因為我們的目標是打完整個82場比賽。我其實有點害怕自己會因此變得安逸。」儘管完成關鍵一擊並帶隊挺進季後賽，溫班亞馬賽後仍保持冷靜。

當時距離比賽結束約1.1秒，溫班亞馬在全場沸騰的氣氛中，面對防守球員中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）投進一記17呎關鍵跳投，幫助馬刺以101比100逆轉擊敗太陽。

溫班亞馬此役全面爆發，全場20投12中，罰球12中12，拿下34分、12籃板，外帶3抄截、1火鍋的成績。

這場勝利不僅終結球隊多年無緣季後賽的低潮，也讓馬刺以52勝18敗穩居西區第2種子，展現強權氣勢。在球隊拉出4連勝的情況下，馬刺正逐漸進入最佳狀態，季後賽恐將成為不可忽視的強權。

Victor Wembanyama 馬刺

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