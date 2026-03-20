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NBA／「我真的嚇壞了」布朗森自曝童年惹怒伊古達拉瞬間

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森回憶自己曾「惹怒」伊古達拉，對方則笑稱沒有印象，但仍覺得相當有趣。 法新社。
布朗森回憶自己曾「惹怒」伊古達拉，對方則笑稱沒有印象，但仍覺得相當有趣。 法新社。

尼克隊後衛布朗森（Jalen Brunson）近日分享一段童年趣事，回憶自己曾在練球時「惹怒」前NBA球星伊古達拉（Andre Iguodala）的尷尬瞬間。對此，伊古達拉則笑稱自己已沒有印象，但仍覺得相當有趣。

「我那時候的想法是，只要球進了籃框，就把球傳回給剛剛投進的人。」布朗森在節目中回憶，當時他在球隊投籃練習時負責撿球，卻因一次傳球失誤「誤傷」伊古達拉。

布朗森接著說，「所以我記得你剛投進一球，我想說『好，傳回給他』，結果你剛好轉頭沒在看，我就直接把球丟出去，砸到你頭上。我當下心想『完了』，你整個人超不爽，也沒有回頭看我，我真的嚇壞了。」

事實上，布朗森與伊古達拉早在多年以前就已有交集。2006年，布朗森的父親（Rick Brunson）曾短暫加入76人季前訓練營，當時年幼的布朗森也隨父親出入球隊環境，因而與Iguodala結識。

回顧當年，老布朗森最終未能留在76人正式名單，而伊古達拉則迎來生涯突破的一季。

多年後，當時效力於勇士的伊古達拉，首次對上當時還是新秀、效力獨行俠的布朗森，形成一段頗具「時代交錯」意味的重逢。

布朗森 伊古達拉 NBA 父親 尼克

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