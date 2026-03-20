NBA／狀元熱門迪班薩破NCAA記錄 但「瘋三」首戰就被淘汰

美國大學籃球進入瘋狂三月（NCAA錦標賽），2026年NBA選秀狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）全場狂轟35分10籃板，但所屬的楊百翰大學以71：79輸給德州大學奧斯汀分校，迪班薩很有可能已經打完大學最後一場比賽。

迪班薩在楊百翰大學的大一賽季，場均得到25.3分6.7籃板，28場比賽得分破20分，打破校史紀錄。今天第6種子的楊百翰大學對上第11種子的奧斯汀分校，迪班薩狂轟35分10籃板，成為NCAA男籃錦標賽史上首位生涯首戰就拿下35分的大一新生。

如果迪班薩今年參加選秀，這場比賽將是他大學最後一戰，迪班薩受訪時表示，預計接下來幾周決定未來方向，「主要是跟我媽媽，她算是最大的決策者，跟她聊聊，看看她怎麼說。」

今年NBA選秀被視為近年最強梯次，迪班薩和堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）是狀元最大熱門。杜克大學名將之子小布瑟（Cameron Boozer）被看好第3順位被選中。