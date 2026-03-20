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NBA／單身之力？唐西奇分手後湖人6場皆贏、場均得41.3分
湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）日前傳出與未婚妻分手，在那之後湖人6場比賽，唐西奇場均狂轟41.3分9籃板8助攻2.3抄截。
美國時間3月10日，唐西奇與未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）因兩名女兒監護與生活安排出現爭議，傳出雙方已正式分手，唐西奇後來也發聲明證實此事。
唐西奇在那之後似乎化悲憤為力量，不只進攻端火力全開，防守端也有精彩演出，6場比賽都拿下勝利，幫助湖人穩住西區第3席次。
唐西奇本季場均33.2分8.2助攻8.0籃板1.64抄截，最近6場提升至41.3分9籃板8助攻2.3抄截。瘋狂的表現讓他重回MVP競爭行列，隊友里夫斯（Austin Reaves）也表示，「看不出為何他不在MVP討論之中。我說什麼可能都沒用，絕對要讓他進入到這個討論中。」
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