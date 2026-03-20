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NBA／火箭伊森三分命中率僅3.6% 「黑人問號」楊恩：我覺得是腦袋問題
火箭近態可說相當低迷，近10場吞下6敗，昨日對陣湖人末節，全隊僅拿下24分，再次暴露關鍵時刻缺乏進攻能力的問題。其中，前鋒伊森（Tari Eason）持續低迷的外線手感，更成為外界關注焦點。
此役伊森三分球3投0中，延續近期低潮。統計顯示，他整個3月截至目前為止，三分球合計28投僅1中，命中率低到僅有3.6%。
值得一提的是，伊森本季三分命中率仍達37.3%，顯示在這波低潮前，他原本維持不錯的外線準星。然而，伊森上一次投進三分球，已要追溯至3月6日對勇士一戰。
對於火箭近況與伊森的表現，前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）與2000年NBA選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）也在節目中直言看法。
「我覺得是腦袋問題，不知道是太年輕還是太笨。Tari整個3月都沒進三分，結果每場還在投4、5顆。」楊恩表示。
馬丁則認為，伊森應該更專注在自己擅長的打法上，「就切進去啊。說白一點，伊森就是一名能量型球員。」
火箭目前戰績來到41勝27敗，位居西區第5，但距離西區第三的湖人僅3場勝差。
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