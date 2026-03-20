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NBA／29分大逆轉功虧一簣！公牛近10戰吞7敗 教頭點出最大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛主帥唐納文直言球隊最大問題在於心態不夠強韌。 美聯社。
公牛主帥唐納文直言球隊最大問題在於心態不夠強韌。 美聯社。

本場賽事

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今日公牛在對戰騎士的比賽中，一度落後多達29分，儘管末節展開猛烈反攻，最終仍以100比105吞敗。賽後，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）則直言球隊最大問題在於心態不夠強韌。

「他們真的很在乎，也很想把事情做好，不論是個人還是團隊層面。但當比賽不順時，我們落後太多了，我們必須在逆境中變得更強硬，」唐納文表示。

事實上，公牛在第四節打出一波20比4的攻勢，一度將比分追至僅差1分，但關鍵時刻未能把握機會，讓公牛無緣完成隊史最大逆轉。

儘管最終落敗，公牛仍有多名球員繳出亮眼表現。吉迪（Josh Giddey）此役送出19次助攻，刷新個人生涯新高；米勒（Leonard Miller）與亞布塞萊（Guerschon Yabusele）皆在末節貢獻10分；中鋒理查茲（Nick Richards）繳出16分、8籃板；瓊斯（Tre Jones）則攻下全隊最高20分。

吞敗後，公牛戰績來到28勝42敗，近10場比賽吞下7敗，距離附加賽門檻的黃蜂仍有8場勝差。

公牛 唐納文 心態

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