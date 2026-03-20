NBA／切割場外風波！熱火將釋出洛齊爾專注季後賽

今日熱火傳出將在例行賽結束前釋出後衛洛齊爾（Terry Rozier），為季後賽騰出球員名額。此舉也象徵球隊在場外風波尚未落幕之際，已選擇將重心完全回到球場，全力衝刺季後賽。

值得一提的是，洛齊爾本季至今尚未替熱火出賽，主因是他自去年10月23日因涉嫌詐賭與洗錢案遭到聯盟無限期停賽，並對相關罪名表示不認罪，聯盟總裁席佛（Adam Silver）也曾形容此案為「前所未見的情況」。

儘管球隊一度將他視為交易籌碼，但其到期合約（約2660萬美元）在交易截止日前並未找到接手球隊。根據規定，若要讓洛齊爾在例行賽結束前完成讓渡程序，球隊最晚需在4月10日下午5點前完成釋出，才能趕上4月13日例行賽最終日。

在洛齊爾缺陣期間，球隊主要由「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）與阿德巴約（Bam Adebayo）扛起進攻重任。赫洛本季場均21.4分，而阿德巴約則繳出20分、9.7籃板的穩定表現。

目前熱火戰績為38勝32敗，正為東區季後賽席次卡位。考量陣容靈活度，熱火決定提前處理洛齊爾的合約問題。釋出洛齊爾後，熱火可將名額用於補強陣容，例如轉正雙向合約球員或補進替補戰力，以提升季後賽競爭力。