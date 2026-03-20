NBA／凌晨5點才到邁阿密 詹姆斯追平派瑞許紀錄還兩天兩刷最老數據

湖人隊今天在與熱火隊之戰，除了唐西奇（Luka Doncic）有單場60分演出，創下24小時內合計拿下100分的表現外，41歲的詹姆斯（LeBron James）還在追平「酋長」派瑞許（Robert Parish）的聯盟歷史最多出賽紀錄的紀錄之夜，達成聯盟最老「大三元」的紀錄，兩天內刷新兩項聯盟「最老」數據。

詹姆斯在昨天與火箭隊之戰，才在上半場以8投8中、全場拿下30分的表現，成為聯盟史上最老拿下30分的球員，在今天「背靠背」出戰熱火的賽事中，雖然一度傳出可能不會讓他出賽，但最終他與唐西奇仍決定登場幫助球隊延續連勝紀錄，最終他也拿下19分、15籃板、10助攻「大三元」，創下聯盟最老「大三元」紀錄，幫助湖人拉出一波8連勝。

談到球隊在美國時間當天凌晨五點才飛抵邁阿密，晚上就隨即登場出戰熱火，且還在最終拿下勝利，詹姆斯說：「這對我們身心上確實是雙重消耗，我們凌晨才抵達，大家昨晚肯定都沒睡好。但在下午開始活動前，我們會透過日常的訓練和恢復流程去判斷自己的狀況，然後決定是否上場，最終我們都決定去拚一場，這對我們是一場重要的客場勝利。」

談到今天追平派瑞許所保持的生涯季後賽加例行賽出賽1611場紀錄，並且有望在下場與魔術隊之戰成為新紀錄保持人，詹姆斯則說：「我其實沒有特別去想這件事，但這確實很酷。正如我一直說的，我希望自己能為隊友保持健康和出賽，這是我從騎士、熱火到湖人都一路堅持的。這一路走來並不容易，也要承受很大的心理壓力，但這同時也讓我很感恩，因為這是我最熱愛的運動。此外，我也要向派瑞許致敬，我看過一些他說的話，並不是所有前輩都會這樣評價後繼者，他真的很棒。」

在日前受訪談及詹姆斯將改寫自己的出賽紀錄時，派瑞許曾說：「沒有哪個球員比詹姆斯更配得上打破1611場出賽的紀錄，在我看來，他當之無愧。」