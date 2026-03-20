NBA／整個籃球家族源自於他！柯瑞打賭老爸將在退休儀式「落淚」

黃蜂今日在主場迎戰魔術賽前，為隊史名將老柯瑞（Dell Curry）舉行球衣退休儀式，這場榮耀時刻也成為他與家人共同見證的夜晚。儀式前夕，柯瑞一家也談到平時對Dell的暱稱，其中最特別的，來自兒子柯瑞（Stephen Curry）的一段分享。

「我們都叫他『The Originator』，因為這一切，包括我們整個籃球家族，都是從他開始的。」柯瑞透露，這個綽號源自約10年前一次高爾夫旅行，由朋友所取，之後便成為家人之間的專屬稱呼。

至於日常生活中，柯瑞與弟弟小柯瑞（Seth Curry）會稱父親為「Pops」，女兒則稱「Dad」，而孫子、女們則叫他「G Daddy」。

對於父親是否會在球衣退休儀式上落淚，柯瑞也幽默回應。

「他平常不太會哭，但如果有哪一刻會，那就是現在了。如果這有下注選項，我會選『會哭』，這一晚，包含了他整個人生，不只是場上，還有場外。」Stephen笑說。

現年61歲的老柯瑞，於1986年選秀中以首輪第15順位被爵士選中，職業生涯16個賽季中有10年效力黃蜂，並四度幫助隊伍打進季後賽，並在1997–98賽季結束後離隊時，並效力過騎士、公鹿與暴龍。

不僅如此，老柯瑞1937–1994年曾獲選NBA最佳第六人，1998-99 賽季三分球命中率更是高達47.59%，排名聯盟第一。

老柯瑞離開黃蜂時仍保有隊史最多出賽（701場）、得分（9839分）與三分球（929顆）紀錄。目前他仍是球隊出賽數第一名，並在得分與三分球數據上僅次於華克（Kemba Walker）。