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NBA／稱能體會唐西奇得分模式感受 阿德巴約：但想拿80分非易事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿德巴約表示，自己很能體會唐西奇那種進入得分模式的感覺。 法新社
阿德巴約表示，自己很能體會唐西奇那種進入得分模式的感覺。 法新社

本場賽事

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球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.4
籃板 7.93
助攻 8.4
抄截 1.57

2025-2026賽季

上周才剛在主場創下單場83分的聯盟歷史第2高紀錄，熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）今天卻在主場成為湖人隊唐西奇（Luka Doncic）24小時內狂飆100分的紀錄見證者，在球隊輸球後阿德巴約表示，自己很能體會唐西奇那種進入得分模式的感覺，但也說明想要拿下單場80分絕非易事。

阿德巴約在今天與湖人之戰，全場繳出28分、10籃板，帶領熱火在上半場還能與湖人拉鋸，不過下半場唐西奇卻上演個人秀，後兩節就豪取39分，全場進帳60分，一度反客為主讓熱火主場響起了「MVP」的歡呼聲浪，對於熱火球員來說無疑是另外一種打擊。

在熱火最終以8分差距輸球後，阿德巴約也直言，很能感受到唐西奇今天進入得分模式的感覺，「我知道那是什麼樣的感覺，但正如大家所看到的，想要拿80分可不是一件容易的事情。」

至於熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，唐西奇與湖人確實打出現象級的表現，「這真的是一場令人讚嘆的得分秀，有精準的投籃又能製造犯規，我們可能也沒有積極的去切斷他的球路，在這點上你必須稱讚他和他的團隊，他們最近打出現象級的表現。」

唐西奇（Luka Doncic）24小時內狂飆100分，詹皇與對手熱火都為他開心。 法新社
唐西奇（Luka Doncic）24小時內狂飆100分，詹皇與對手熱火都為他開心。 法新社

儘管與阿德巴約的單場83分相比仍有段落差，但唐西奇今天出手30次命中18球，其中三分球17投9中，罰球19投15中都在合理範圍，這也讓拿下「大三元」到詹姆斯（LeBron James）表示，「這完全是順其自然的表現，他甚至沒有什麼強行出手，你看我們場上的反應就能知道，當他罰進那記罰球拿下60分時，我們都很為他開心。」

詹姆斯 湖人 熱火

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