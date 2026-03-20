NBA／讚唐西奇處在特別狀態 瑞迪克談未列入MVP討論原因恐是愛抱怨

Luka Doncic 位置 前鋒-後衛 得分 33 籃板 7.95 助攻 8.5 抄截 1.51

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在近兩天對戰火箭隊與熱火隊之戰，於短短24小時內的兩場比賽中合計拿下100分，用史詩級的表現幫助湖人拉出一波8連勝。談到唐西奇的火熱狀態，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天賽後就直言，唐西奇目前確實處在一個特別的狀態，幾乎是主宰了整個賽場。

熱火主場日前才剛迎接阿德巴約（Bam Adebayo）的「單場83分」紀錄之戰，沒想到今天再度迎來一場歷史性的戰役，作客的湖人唐西奇今天全場投進9記三分球拿下60分外帶5抄截，成為聯盟史上首位在不同球隊都創下單場60分的後衛，而前一位身披湖人戰袍拿下60分的球員已經是2016年的布萊恩（Kobe Bryant）。

在唐西奇的神級表現下，湖人在今天擊敗熱火後也拉出一波8連勝，而在這段期間唐西奇繳出一張平均40.9分、8.9籃板、7.3助攻的誇張成績單，且近5場比賽更平均43.4分，短短24小時內合計拿下100分更是令人瞠目結舌。

談到唐西奇的火熱手感，湖人總教練瑞迪克賽後也直言，唐西奇目前確實處在一個很特別的狀態，這讓他主宰了整個賽場，「我見過很多像他這樣的歷史巨星有過這樣的爆發表現，你只能靜靜見證歷史然後接受它，他現在狀態非常特別，尤其是最近，他簡直統治了整個賽場。」

不過在被問到為何唐西奇目前並未被列入年度MVP的熱門人選，瑞迪克也笑著表示，「這可能是因為他老愛跟裁判抱怨，但實際原因我也不清楚。」

而湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也透過社群聲援小老弟，他說：「唐西奇無疑是現在NBA最難防的球員，他絕對應該列入MVP討論，至少是前2或3名的候選人才對。」