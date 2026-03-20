NBA／唐西奇單場砍60分！24小時內轟100分助詹皇紀錄夜退熱火
繼昨天面對火箭隊拿下40分「準大三元」表現後，湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在今天作客熱火隊主場的賽事中再度打出史詩級表現，單場狂轟9記三分球拿下60分外帶5抄截，成為聯盟史上首位達成此數據的球員，也帶領湖人以134：126擊敗熱火，收下8連勝。
湖人在過去3天雙殺火箭拉出一波7連勝後，今天背靠背出賽作客熱火主場，儘管在首節就遭到熱火狂轟42分，一度陷入13分的落後劣勢，不過近期手感火燙的唐西奇也在接下來三節接管戰局，他上半場打完就已經拿下21分，但更神奇的演出卻是在下半場，他在第三、四節分別攻下19分與20分，個人得分來到60分，短短24小時合計拿下100分，幫助湖人擺脫熱火糾纏，最終以8分差距收下8連勝。
而這場比賽也是唐西奇生涯第3度拿下60分，更是轉披湖人戰袍後的首次，甚至讓熱火主場一度出現「MVP」的加油聲，賽後唐西奇也直言「快累死」，「這真的是很令人印象深刻的一場比賽，我們很多人昨天其實都沒睡好，但當我們來到這邊後，依舊拚盡全力，戰鬥到比賽最後一刻，這真的很不可思議，我們必須保持下去。」
除了唐西奇外，詹姆斯（LeBron James）也在今天完成生涯第1611場出賽，讓他追平名人堂球星派瑞許（Robert Parish），並列聯盟歷史出賽紀錄，而最終他也繳出19分、10助攻、15籃板「大三元」數據，為自己的紀錄之夜增添色彩。
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