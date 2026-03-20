快訊

中油前執行長涉貪近3000萬！宣判前棄保潛逃 法院發布通緝

金鐘名導柯一正遭控跳引擎蓋、砸車！深夜「還原真相」：被她設局

春分開運！「7星座」財星入命 正偏財全面爆發、運勢飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／為康寧漢發聲！美媒質疑「年度獎項門檻」

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，恐怕因此錯失年度獎項。 法國新聞社
活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，恐怕因此錯失年度獎項。 法國新聞社

活塞球星康寧漢Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，也讓NBA「65場出賽門檻」再度引發討論。對此，《ESPN》知名分析師洛威（Zach Lowe）公開質疑此制度，認為年度獎項評選應保留更多彈性。

康寧漢本季表現出色，帶領活塞以50勝19敗暫居東區龍頭。然而，康寧漢目前僅出賽61場，在例行賽剩餘14場的情況下，極可能無法達到65場門檻，進而失去角逐年度最佳陣容的資格。

洛威在節目中表示，聯盟設立此規則的初衷可以理解，但實際效果並不理想，「我理解聯盟為什麼要這樣做，他們希望鼓勵球星多上場。但老實說，這個制度並沒有達到預期效果。」

他進一步提出建議，認為至少應在第三隊最佳陣容保留彈性空間，「能不能至少在第三隊給一些彈性，不一定要完全遵守這個規則？尊重我們這些投票者，讓我們自己去判斷球員的出賽數、影響力、上場時間與球隊戰績。」

不僅如此，洛威強調單以出賽場數作為硬性門檻，恐忽略球員整體價值，「一名出賽63場的球員，未必就比72場的球員差，但現在的制度卻直接排除這種可能性，好像我們無法做出判斷一樣。」

現年24歲的康寧漢本季至今出賽61場，平均上陣34.4分鐘，攻下24.5分，9.9助攻、5.6籃板、1.5抄截、0.9火鍋與34.6%三分球命中率，繳出準MVP成績單。

康寧漢 NBA Cade Cunningham

相關新聞

NBA／唐西奇單場砍60分！24小時內轟100分助詹皇紀錄夜退熱火

繼昨天面對火箭隊拿下40分「準大三元」表現後，湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在今天作客熱火隊主場的賽事中再度打出史詩級表現，單場狂轟9記三分球拿下60分外帶5抄截，成為聯盟史上首位達成此數據的球員，也帶領湖人以134：126擊敗熱火，收下8連勝。

NBA／溫班亞瑪1.1秒準絕殺 助馬刺險勝季後賽假想敵太陽

馬刺隊今天在主場迎戰太陽隊，雙方一路激戰至末節，太陽新秀弗萊明（Rasheer Fleming）2罰0中，留給馬刺11.1秒絕殺機會，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）最後1.1秒單打投進中距離，準絕殺太陽，以101：100險勝。

NBA／為康寧漢發聲！美媒質疑「年度獎項門檻」

活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，也讓NBA「65場出賽門檻」再度引發討論。對此，《ESPN》知名分析師洛威（Zach Lowe）公開質疑此制度，認為年度獎項評選應保留更多彈性。

NBA／讚唐西奇處在特別狀態 瑞迪克談未列入MVP討論原因恐是愛抱怨

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）在近兩天對戰火箭隊與熱火隊之戰，於短短24小時內的兩場比賽中合計拿下100分，用史詩級的表現幫助湖人拉出一波8連勝。談到唐西奇的火熱狀態，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天賽後就直言，唐西奇目前確實處在一個特別的狀態，幾乎是主宰了整個賽場。

NBA／淚眼見證30號升空！老柯瑞：無法用言語表達的感謝

儘管兩個月前就已得知球隊將退休他的背號，但老柯瑞（Dell Curry）在儀式真正到來時仍難掩激動情緒。在今日黃蜂對戰魔術賽前，老柯瑞的30號球衣正式高掛於球館上空，為其在黃蜂的傳奇生涯寫下重要註腳。

NBA／坦言身高矮打球不容易 河村勇輝：想證明能在聯盟生存

日本後衛河村勇輝身高僅173公分，本季轉戰公牛隊，近期獲得一些上場時間，他也受到當地許多球迷喜愛。河村受訪時坦言，身材矮小的球員在NBA打球不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。