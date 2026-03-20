聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／為康寧漢發聲！美媒質疑「年度獎項門檻」
活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，也讓NBA「65場出賽門檻」再度引發討論。對此，《ESPN》知名分析師洛威（Zach Lowe）公開質疑此制度，認為年度獎項評選應保留更多彈性。
康寧漢本季表現出色，帶領活塞以50勝19敗暫居東區龍頭。然而，康寧漢目前僅出賽61場，在例行賽剩餘14場的情況下，極可能無法達到65場門檻，進而失去角逐年度最佳陣容的資格。
洛威在節目中表示，聯盟設立此規則的初衷可以理解，但實際效果並不理想，「我理解聯盟為什麼要這樣做，他們希望鼓勵球星多上場。但老實說，這個制度並沒有達到預期效果。」
他進一步提出建議，認為至少應在第三隊最佳陣容保留彈性空間，「能不能至少在第三隊給一些彈性，不一定要完全遵守這個規則？尊重我們這些投票者，讓我們自己去判斷球員的出賽數、影響力、上場時間與球隊戰績。」
不僅如此，洛威強調單以出賽場數作為硬性門檻，恐忽略球員整體價值，「一名出賽63場的球員，未必就比72場的球員差，但現在的制度卻直接排除這種可能性，好像我們無法做出判斷一樣。」
現年24歲的康寧漢本季至今出賽61場，平均上陣34.4分鐘，攻下24.5分，9.9助攻、5.6籃板、1.5抄截、0.9火鍋與34.6%三分球命中率，繳出準MVP成績單。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。