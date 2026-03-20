NBA／為康寧漢發聲！美媒質疑「年度獎項門檻」

活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸受傷，恐將缺席本季剩餘例行賽，也讓NBA「65場出賽門檻」再度引發討論。對此，《ESPN》知名分析師洛威（Zach Lowe）公開質疑此制度，認為年度獎項評選應保留更多彈性。

康寧漢本季表現出色，帶領活塞以50勝19敗暫居東區龍頭。然而，康寧漢目前僅出賽61場，在例行賽剩餘14場的情況下，極可能無法達到65場門檻，進而失去角逐年度最佳陣容的資格。

洛威在節目中表示，聯盟設立此規則的初衷可以理解，但實際效果並不理想，「我理解聯盟為什麼要這樣做，他們希望鼓勵球星多上場。但老實說，這個制度並沒有達到預期效果。」

他進一步提出建議，認為至少應在第三隊最佳陣容保留彈性空間，「能不能至少在第三隊給一些彈性，不一定要完全遵守這個規則？尊重我們這些投票者，讓我們自己去判斷球員的出賽數、影響力、上場時間與球隊戰績。」

不僅如此，洛威強調單以出賽場數作為硬性門檻，恐忽略球員整體價值，「一名出賽63場的球員，未必就比72場的球員差，但現在的制度卻直接排除這種可能性，好像我們無法做出判斷一樣。」

現年24歲的康寧漢本季至今出賽61場，平均上陣34.4分鐘，攻下24.5分，9.9助攻、5.6籃板、1.5抄截、0.9火鍋與34.6%三分球命中率，繳出準MVP成績單。