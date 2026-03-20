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NBA／溫班亞瑪1.1秒準絕殺 助馬刺險勝季後賽假想敵太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪。 法新社
溫班亞瑪。 法新社

馬刺隊今天在主場迎戰太陽隊，雙方一路激戰至末節，太陽新秀弗萊明（Rasheer Fleming）2罰0中，留給馬刺11.1秒絕殺機會，溫班亞瑪Victor Wembanyama）最後1.1秒單打投進中距離，準絕殺太陽，以101：100險勝。

太陽傷兵滿營，布魯克斯（Dillon Brooks）、威廉斯（Mark Williams）、艾倫（Grayson Allen）、奧尼爾（Royce O'Neale）和海史密斯（Haywood Highsmith）都無法出陣。馬刺則是主力後衛卡瑟爾（Stephon Castle）缺陣。

不過比賽仍打得十分膠著，太陽半場打完靠著兇猛三分火力，領先7分。雖第三節太陽命中率下滑，但馬刺單節8失誤，分差只縮小到6分。

比賽尾聲太陽再度把表現差勁的格林冰在板凳上，最後1分13秒取得5分領先。不過馬刺靠著溫班亞瑪罰球和福克斯（De'Aaron Fox）切入追到1分差，最後再用犯規戰術給太陽新秀弗萊明罰球，弗萊明2罰0中，下一波進攻溫班亞瑪持球單打命中，沒有暫停的太陽剩1.1秒，布克（Devin Booker）超大號三分沒進結束比賽。

溫班亞瑪全場20投12中，罰球12中12，拿下34分12籃板，外帶3抄截1火鍋。福克斯攻下全隊次高的23分。太陽球星布克21投8中拿下22分，格林20中7得到17分。格里斯佩（Collin Gillespie）三分球11中6，砍進24分。

馬刺目前以52勝18敗穩居西區第2，太陽則是39勝31敗穩居西區第1，若太陽能通過附加賽考驗，雙方將在季後賽首輪碰頭。

馬刺 太陽 溫班亞瑪 Victor Wembanyama

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