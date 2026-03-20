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NBA／淚眼見證30號升空！老柯瑞：無法用言語表達的感謝

聯合新聞網／ 綜合報導
老柯瑞在今日黃蜂對戰魔術賽前，30號球衣正式高掛於球館上空。 法國新聞社
老柯瑞在今日黃蜂對戰魔術賽前，30號球衣正式高掛於球館上空。 法國新聞社

儘管兩個月前就已得知球隊將退休他的背號，但老柯瑞（Dell Curry）在儀式真正到來時仍難掩激動情緒。在今日黃蜂對戰魔術賽前，老柯瑞的30號球衣正式高掛於球館上空，為其在黃蜂的傳奇生涯寫下重要註腳。

「我真的無法用言語表達我的感謝，我只是一個來自Grottoes的小鎮男孩，我從來沒想過會有這一天。」

「我只是因為熱愛籃球而打球，如今能夠讓球衣和Bobby一起掛在這裡，我真的無比感激，也覺得非常幸運能站在這個時刻。」老柯瑞說道。

目前擔任黃蜂球賽轉播評論員的他，也在這個重要時刻與家人一同分享榮耀，包括「勇士一哥」柯瑞（Stephen Curry）、小柯瑞（Seth Curry），以及女兒、妻子與其他家族成員皆到場見證。

「昨晚在一場簡單的家庭聚餐中，我才真正意識到這件事的意義，當下真的有點感動。這是一件非常重要的事情，我知道它的份量。」老柯瑞在儀式前表示。

老柯瑞與家人一起見證黃蜂球衣退休儀式。 路透通訊社
老柯瑞與家人一起見證黃蜂球衣退休儀式。 路透通訊社

老柯瑞也向現場觀眾致意，「我要感謝所有球迷，當我還是一個24歲的年輕人時，你們就接納了我，並一路支持我和我的家人到現在。」

此外，儀式中也播放多段致敬影片，包括他高中教練以及昔日黃蜂隊友強森（Larry Johnson） 、波格斯（Muggsy Bogues）、萊斯（Glen Rice）等人送上的祝福。

柯瑞則在社群媒體上寫下祝賀，「這是柯瑞家族特別的一晚，真正的開創者，永遠留在球館上方了。恭喜你，爸爸。」

現年61歲的老柯瑞，於1986年選秀中以第1輪第15順位被爵士選中，職業生涯16個賽季中有10年效力黃蜂，並在1997–98賽季結束後離隊時。

不僅如此，老柯瑞1937–1994年曾獲選NBA最佳第六人，1998-99 賽季三分球命中率更是高達47.59%，排名聯盟第一。

老柯瑞離開黃蜂時仍保有隊史最多出賽（701場）、得分（9839分）與三分球（929顆）紀錄。目前他仍是球隊出賽數第一名，並在得分與三分球數據上僅次於華克（Kemba Walker）。

黃蜂球團也表示，退休老柯瑞球衣不僅是對其場上成就的肯定，更象徵他長年對球隊與社區的深遠影響。

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