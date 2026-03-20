快訊

趕快改道！國1南下大林段火燒車 現場車流持續嚴重回堵

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

NBA／坦言身高矮打球不容易 河村勇輝：想證明能在聯盟生存

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝。 路透
河村勇輝。 路透

日本後衛河村勇輝身高僅173公分，本季轉戰公牛隊，近期獲得一些上場時間，他也受到當地許多球迷喜愛。河村受訪時坦言，身材矮小的球員在NBA打球不容易。

河村日前在主場迎戰前東家灰熊隊，上場12分鐘，拿下5分2助攻。儘管帳面數據普通，但場上拚勁十足。

公牛記者強森（K.C. Johnson）賽後問河村是否有聽見球迷歡呼，河村表示，「我有聽到。說真的，那種感覺很不可思議，感謝球迷支持，沒他們我做不到這些，這對我來說是一種動力，我想證明像我這種身材比較矮的球員，也能在NBA生存，身材矮小真的不容易。」

河村也感謝灰熊球團給他機會，並談到好友莫蘭特（Ja Morant），「本來很想見到我的兄弟莫蘭特，但他這場不在。自從我來到美國後，莫蘭特給我很大的幫助。」

河村勇輝

相關新聞

NBA／活塞球星康寧漢肺塌陷傷退 至少缺陣兩週

美國職籃NBA底特律活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）診斷出肺塌陷，將缺陣一段時間。球隊今天宣布，將在兩週...

NBA／背靠背不停休 詹姆斯對戰熱火追平派瑞許歷史出賽紀錄

湖人詹姆斯（LeBron James）近期受到左腳關節炎困擾，一度被列入出賽成疑，不過在今天與熱火之戰賽前，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也透露詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）將不會缺席這場背靠背的賽事，讓詹姆斯在今天正式追平派瑞許（Robert Parish）所保持的聯盟歷史總出賽紀錄。

NBA／詹皇夢回9年前變身「灌籃高手」KD：打到45歲沒問題

湖人隊老將詹姆斯（LeBron James）回春！今天面對強敵火箭隊，全場14投13中砍進30分，單場6次灌籃中有3次是空中接力，完全不像一名41歲老將。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）評估，「我覺得他可以打到45歲。」

NBA／坦言身高矮打球不容易 河村勇輝：想證明能在聯盟生存

日本後衛河村勇輝身高僅173公分，本季轉戰公牛隊，近期獲得一些上場時間，他也受到當地許多球迷喜愛。河村受訪時坦言，身材矮小的球員在NBA打球不容易。

NBA／哈登韋德誰更出色？貝佛利力挺前隊友

前NBA球員貝佛利近期在節目中表示，前隊友哈登在球員能力上優於熱火名將韋德，認為哈登是更出色的得分手。雖然韋德擁有三冠榮耀，但貝佛利強調這是團隊成就，重申哈登的個人能力更佳。

NBA／飆40分準大三元退火箭 唐西奇透露遭到場邊球迷挑釁

湖人隊在今天與火箭隊的客場二連戰第二場比賽中，靠著唐西奇（Luka Doncic）在比賽最後階段主宰戰局的表現，以124：116三天內雙殺火箭，也收下7連勝，談到比賽最後階段一度與場邊觀眾隔空叫囂，唐西奇也透露，確實是遭到球迷激怒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。