NBA／坦言身高矮打球不容易 河村勇輝：想證明能在聯盟生存
日本後衛河村勇輝身高僅173公分，本季轉戰公牛隊，近期獲得一些上場時間，他也受到當地許多球迷喜愛。河村受訪時坦言，身材矮小的球員在NBA打球不容易。
河村日前在主場迎戰前東家灰熊隊，上場12分鐘，拿下5分2助攻。儘管帳面數據普通，但場上拚勁十足。
公牛記者強森（K.C. Johnson）賽後問河村是否有聽見球迷歡呼，河村表示，「我有聽到。說真的，那種感覺很不可思議，感謝球迷支持，沒他們我做不到這些，這對我來說是一種動力，我想證明像我這種身材比較矮的球員，也能在NBA生存，身材矮小真的不容易。」
河村也感謝灰熊球團給他機會，並談到好友莫蘭特（Ja Morant），「本來很想見到我的兄弟莫蘭特，但他這場不在。自從我來到美國後，莫蘭特給我很大的幫助。」
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