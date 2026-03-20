NBA／背靠背不停休 詹姆斯對戰熱火追平派瑞許歷史出賽紀錄

湖人詹姆斯（LeBron James）近期受到左腳關節炎困擾，一度被列入出賽成疑，不過在今天與熱火之戰賽前，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也透露詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）將不會缺席這場背靠背的賽事，讓詹姆斯在今天正式追平派瑞許（Robert Parish）所保持的聯盟歷史總出賽紀錄。

詹姆斯在昨天與火箭之戰，靠著上半場8投8中，其中包括4次灌籃的演出，最終猛轟30分，儘管在第四節他一度在上籃時遭到火箭史密斯（Jabari Smith）撞倒在地，導致右手一度出現不適的狀況，但最終仍是撐完全場，幫助湖人收下7連勝。

在3天內雙殺火箭收下7連勝後，湖人今天繼續作客熱火主場，儘管賽前詹姆斯與右髖部痠痛的唐西奇一度被列入出賽成疑，不過賽前湖人主帥瑞迪克仍表示兩人將會出賽，這也讓詹姆斯將達成生涯第1611場出賽，追平派瑞許的生涯例行賽加季後賽出賽場次聯盟紀錄。

在2003年入選籃球名人堂的「酋長」派瑞許，於1976年在勇士展開職業生涯，生涯共4度拿下總冠軍並9度入選明星賽，在1996年4月7日他先是以生涯出賽1561場打破與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列的聯盟出賽紀錄，在1997年退役前他又出賽了50場，最終在公牛結束球員生涯。

在日前受訪談及詹姆斯將改寫自己的出賽紀錄時，派瑞許說：「沒有哪個球員比詹姆斯更配得上打破1611場出賽的紀錄，在我看來，他當之無愧。」而這也讓詹姆斯繼生涯總得分、出賽時間、投籃命中和出手數後，再拿下一項聯盟歷史紀錄。