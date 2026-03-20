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NBA／活塞球星康寧漢肺塌陷傷退 至少缺陣兩週
美國職籃NBA底特律活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）診斷出肺塌陷，將缺陣一段時間。球隊今天宣布，將在兩週後重新評估康寧漢的傷勢。
路透社報導，依目前NBA賽程，兩週的時間代表康寧漢至少將缺席8場比賽。目前活塞以49勝19敗位居東區龍頭，全隊本季例行賽尚餘14場。
根據美國運動媒體ESPN報導，對於康寧漢是否能趕上4月18日開打的季後賽，目前看法樂觀。
康寧漢確切的受傷時間尚不清楚，但他在活塞17日擊敗華盛頓巫師的比賽中，第1節開始沒多久，即為爭搶一顆地板球倒地，球隊表示他因背部痙攣傷退。
現年24歲的康寧漢正在角逐年度最有價值球員。本季他在61場比賽（皆為先發），平均每場攻下24.5分，另有9.9次助攻與5.6個籃板。
康寧漢自2021年以狀元之姿為活塞選中以來，生涯269場比賽（皆為先發），平均每場繳出22.6分、7.9次助攻與5.4個籃板，同時已兩度獲選為全明星。
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