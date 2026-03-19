NBA／詹皇夢回9年前變身「灌籃高手」KD：打到45歲沒問題

LeBron James 位置 前鋒 得分 21.4 籃板 5.65 助攻 6.8 抄截 1.15

湖人隊老將詹姆斯（LeBron James）回春！今天面對強敵火箭隊，全場14投13中砍進30分，單場6次灌籃中有3次是空中接力，完全不像一名41歲老將。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）評估，「我覺得他可以打到45歲。」

據統計，詹姆斯上一次單場6次灌籃要追溯至2017年3月9日，單場3次空中接力則是追平個人生涯最多。

詹姆斯本季出賽48場就灌籃77次；上季出賽70場才71次。另外，詹姆斯也是本季聯盟快攻得分最多的球員。這些數據顯現，詹皇的運動能力在41歲仍保持聯盟頂尖，「生化人」名號絕非浪得虛名。

LEBRON DROPPED 30 ON NEAR-PERFECT SHOOTING IN TONIGHT'S WIN!



👑 30 PTS (13-14 FGM)

👑 5 REB



He's the first player in NBA history to record 30+ PTS on 90%+ FG% in a regular season game AFTER TURNING 41 YEARS OLD 🤯 pic.twitter.com/Yq7dHxxusy — NBA (@NBA) March 19, 2026

火箭37歲球星杜蘭特賽後受訪時直言，「我不會再感到驚訝了。他就是怪物級運動員，是跨世代天才。他熱愛比賽，也很在意自己的身體，這就是他一直在做的事，天生就是為此而生，你懂我意思嗎？從以前就是這樣。」

杜蘭特接著說，「我覺得他打到45歲都沒問題，不知道他想不想打那麼久，但老實說，我認為他還能再打4到5年，所以現在真的不會感到意外了，雖然他41歲，但場上狀態看起來還是很好。」