NBA／哈登韋德誰更出色？貝佛利力挺前隊友

前NBA球員「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）曾與哈登（James Harden）為火箭戰友，近期他在節目中聊到得分後衛比較，貝佛利直言前隊友哈登比起熱火名將「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），是一名更出色的球員。

貝佛利說：「韋德是我兄弟，但如果從球員能力來看，要能得分能傳球，哈登就是一名更好的球員。」哈登與韋德都是歷史上頂尖的得分後衛，貝佛利補充：「韋德在關鍵時刻表現有沒有更好？或許有，但我認為哈登是個人能力更好的球員。」

哈登曾三度奪下得分王，具備強大得分與頂尖組織能力，不過他生涯從未奪冠，在關鍵時刻經常「軟手」屢受批評；韋德生涯後期雖因傷所苦，但他是三屆總冠軍得主，曾拿下冠軍賽MVP，被譽為熱火史上最偉大選手之一。

貝佛利說：「不能抹去奪冠這件事，但冠軍本質是種團隊榮譽，我現在談的是球員個人能力，無意冒犯韋德，但我覺得哈登可能是史上最強的得分手之一。」