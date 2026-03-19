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NBA／飆40分準大三元退火箭 唐西奇透露遭到場邊球迷挑釁
湖人隊在今天與火箭隊的客場二連戰第二場比賽中，靠著唐西奇（Luka Doncic）在比賽最後階段主宰戰局的表現，以124：116三天內雙殺火箭，也收下7連勝，談到比賽最後階段一度與場邊觀眾隔空叫囂，唐西奇也透露，確實是遭到球迷激怒。
唐西奇在今天與火箭之戰單場拿下40分外帶10助攻、9籃板的「準大三元」數據，其中包括在比賽最後階段兩度助攻給隊友完成空中接力爆扣，又投進決定比賽勝負的三分球，可說是憑一己之力幫助湖人擺脫火箭糾纏，收下7連勝。
對於在第四節最後階段一度與場邊球迷發生口角，唐西奇賽後受訪時也直言，該名球迷在首節就不斷嘗試在激怒他，而他也做出回應，「在第一節我前4次出手落空後，他就開始在碎碎唸，我全都聽到了，然後後來他又一直口出狂言，還對我有一些動作，算了，我不想再說了。」
談到幫助球隊拿下7連勝，唐西奇也直言贏球讓一切變得更加簡單，「我最喜歡的就是球隊贏球，因為當只要你能贏球時，一切都會變得簡單，我們現在的打法充滿樂趣，這讓贏球變得加倍快樂，這就是最重要的地方。」
至於詹姆斯今天上半場8次出手全都命中，整場比賽也以14投13中拿下30分，他前一次有如此高的命中率，已經是13年前對戰黃蜂的比賽，談到自己的表現，詹姆斯說：「能在職業生涯這個階段打出如此表現確實很不錯，更何況還是在一場膠著的比賽中幫助球隊取勝，這感覺很棒。」
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