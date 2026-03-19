NBA／施羅德不願回想被國王交易 控球團「不守承諾」

後衛施羅德（Dennis Schroder）球季中從國王被交易至騎士，加入他生涯第11支球隊，他近期談到離開國王心情，認為那是段艱難時刻，自己不願再次回想，施羅德直言：「國王隊並沒有信守承諾。」

32歲的施羅德是名符其實的籃球浪人，他在球季前與國王簽下三年4500萬美元（約13億台幣）合約，看似將找到長期落腳處，但國王開季後戰績掙扎，最終將施羅德和艾利斯（Keon Ellis）送往騎士，換回前鋒杭特（De'Andre Hunter）。

施羅德認為在國王的時光相當艱難，他更指控國王並沒有履行承諾，施羅德說：「我不想再和那邊有任何聯繫，我覺得他們說的和實際做的並不一致，當一個人說了某件事，我認為應該確保它會被實現，很遺憾國王並沒有做到這一點。」

在交易之前，施羅德為國王出賽40場，場均貢獻12.8分與5.3助攻，來到騎士後改以板凳出發，場均可攻下8.6分和4.4助攻，為騎士替補陣容重要後場戰力。