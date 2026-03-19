快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／施羅德不願回想被國王交易 控球團「不守承諾」

聯合新聞網／ 綜合報導
後衛施羅德季中從國王轉戰騎士。 法新社
後衛施羅德季中從國王轉戰騎士。 法新社

後衛施羅德Dennis Schroder）球季中從國王被交易至騎士，加入他生涯第11支球隊，他近期談到離開國王心情，認為那是段艱難時刻，自己不願再次回想，施羅德直言：「國王隊並沒有信守承諾。」

32歲的施羅德是名符其實的籃球浪人，他在球季前與國王簽下三年4500萬美元（約13億台幣）合約，看似將找到長期落腳處，但國王開季後戰績掙扎，最終將施羅德和艾利斯（Keon Ellis）送往騎士，換回前鋒杭特（De'Andre Hunter）。

施羅德認為在國王的時光相當艱難，他更指控國王並沒有履行承諾，施羅德說：「我不想再和那邊有任何聯繫，我覺得他們說的和實際做的並不一致，當一個人說了某件事，我認為應該確保它會被實現，很遺憾國王並沒有做到這一點。」

在交易之前，施羅德為國王出賽40場，場均貢獻12.8分與5.3助攻，來到騎士後改以板凳出發，場均可攻下8.6分和4.4助攻，為騎士替補陣容重要後場戰力。

騎士 國王 施羅德 Dennis Schroder

相關新聞

NBA／唐西奇飆40分準大三元 湖人雙殺火箭收下7連勝

上演2連戰的湖人隊與火箭隊今天繼續在休士頓交手，兩隊也再度打出一場激烈的拉鋸戰，湖人上半場在12分領先的情況下，下半場卻一度遭到火箭反超前，但關鍵時刻唐西奇（Luka Doncic）挺身接管戰局，在比賽最後2分鐘連續得分並送出關鍵助攻，幫助湖人最終以124：116雙殺火箭，收下7連勝。

NBA／不給波爾辛吉斯面子 泰托姆、布朗合轟56分大勝勇士

塞爾蒂克隊迎接泰托姆（Jayson Tatum）回歸後戰績長紅，今天雙星泰托姆和布朗（Jaylen Brown）聯手轟下66分，助隊一路壓著勇士隊打，最多領先達到26分，最終以120：99輕鬆奪下3連勝。

NBA／做甚麼都對！庫明加「長傳變大號三分球」老鷹豪取11連勝

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年2月被勇士隊交易至老鷹隊，今天他在比賽中一次長傳，球竟然直接入網，變成三分球命中。老鷹終場也以135：120輕取獨行俠隊，豪取11連勝。

NBA／飆40分準大三元退火箭 唐西奇透露遭到場邊球迷挑釁

湖人隊在今天與火箭隊的客場二連戰第二場比賽中，靠著唐西奇（Luka Doncic）在比賽最後階段主宰戰局的表現，以124：116三天內雙殺火箭，也收下7連勝，談到比賽最後階段一度與場邊觀眾隔空叫囂，唐西奇也透露，確實是遭到球迷激怒。

NBA／施羅德不願回想被國王交易 控球團「不守承諾」

施羅德談及被國王交易的不快，批評該隊未能信守承諾。他表示：「國王並沒有做到這一點」，並認為在隊內的時光非常艱難。加入騎士後，施羅德成為重要的替補火力。

NBA／認勇士無法回到西區第六 主帥柯爾強調備戰附加賽

勇士隊以99：120不敵塞爾蒂克，目前戰績33勝36敗，跌至西區第十。總教練柯爾表示，追逐西區前六名已無可能，球隊首要任務是為附加賽做好準備。他指出球隊需專注於升至西區第八名，並期待明星球員回歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。