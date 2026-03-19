NBA／認勇士無法回到西區第六 主帥柯爾強調備戰附加賽

勇士今天以99：120不敵塞爾蒂克，戰績跌落至西區第十，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪坦言，追逐西區前六季後賽席次相當困難，球隊目前首要任務是為附加賽做好準備。

勇士目前戰績33勝36敗，淪為附加賽區間最後一席，距西區第六名金塊8.5場勝差，太陽則以39勝30敗穩居西區第七名，快艇、拓荒者和勇士將競爭八到十名的席次。勇士季前被看好具爭冠實力，但巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也因「跑者膝」長期缺陣，使勇士戰績一路下滑。

柯爾說：「我們曾經把目標放在第六種子，但現在已經不可能了，如果我們能多贏幾場，升至西區第八是最理想狀態，我們知道自己一定會打附加賽。」

柯爾強調球隊將備戰附加賽，他補充道：「我告訴球員要做好準備，等柯瑞、穆迪（Moses Moody）和霍福特（Al Horford）等人回歸時，我們是有機會衝一波的。」