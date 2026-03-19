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NBA／勇士主帥自嘲「哪個白痴怪理查德」網痛批：沒看過罵波傑姆斯基

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士波傑姆斯基(左)、柯爾(右)。 歐新社
勇士波傑姆斯基(左)、柯爾(右)。 歐新社

日前勇士隊與尼克隊交手的比賽中，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）快攻傳球力道太大導致出界，沒想到勇士總教練柯爾（Steve Kerr）第一時間，竟怪罪沒接到球的新秀理查德（Will Richard）。離譜行為遭網友們嚴厲斥責，柯爾今天受訪時，再次承認自己怪錯人。

柯爾接受「Willard & Dibs」訪問時，坦言錯怪理查德，「那一球我怪錯人了，其實那次傳球是波傑姆斯基的問題，昨天對巫師隊比賽前，我還特地拿給球員看，然後我說：『到底是哪個白痴教練，會把這種失誤怪在這個人（理查德）身上？』」

波傑姆斯基是勇士2023年首輪第19順位選進的後衛，一進聯盟就成為即戰力，受到柯爾重用。儘管波傑姆斯基未繳出球星級成績，但他仍自信表示想成為勇士接班人，不少球迷吐槽此番言論。

儘管柯爾對此事做出道歉，網友們仍不滿表示，「波傑姆斯基是柯爾的私生子嗎」、「我沒看過他罵波傑姆斯基」、「這種偏心真的很糟糕」。

勇士 Steve Kerr Brandin Podziemski

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