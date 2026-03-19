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NBA／唐西奇飆40分準大三元 湖人雙殺火箭收下7連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇挺身接管戰局，在比賽最後2分鐘連續得分並送出關鍵助攻，幫助湖人最終以124：116雙殺火箭，收下7連勝。 法國新聞社
唐西奇挺身接管戰局，在比賽最後2分鐘連續得分並送出關鍵助攻，幫助湖人最終以124：116雙殺火箭，收下7連勝。 法國新聞社

本場賽事

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球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 32.9
籃板 7.93
助攻 8.5
抄截 1.52

2025-2026賽季

上演2連戰的湖人隊與火箭隊今天繼續在休士頓交手，兩隊也再度打出一場激烈的拉鋸戰，湖人上半場在12分領先的情況下，下半場卻一度遭到火箭反超前，但關鍵時刻唐西奇（Luka Doncic）挺身接管戰局，在比賽最後2分鐘連續得分並送出關鍵助攻，幫助湖人最終以124：116雙殺火箭，收下7連勝。

近期拉出一波6連勝的湖人今天繼續作客火箭主場，雙方在前天的交手中就戰至比賽最後階段才分出勝負，而今天雙方再度碰頭依舊一路拉鋸，上半場湖人雙星詹姆斯與唐西奇就火力全開，其中唐西奇首節就猛轟13分，至於41歲的詹姆斯更在上半場就有4次爆扣演出，他前一次在上半場就有4次灌籃演出，必須追溯到2020年，上半場打完湖人也在兩人領軍下取得67：55領先。

不過易籃後，火箭也以多點開花的攻勢展開反撲，在湖人單節失誤偏多的情況下，火箭在第三節開節就拉出一波18：5的攻勢反超前比數，其中杜蘭特 （Kevin Durant）還有一次在詹姆斯防守下完成雙手爆扣的演出，讓火箭主場氣氛為之沸騰，而雙方也在回到拉鋸局面。

第四節最後5分39秒，詹姆斯在一次快攻上籃中遭到史密斯（Jabari Smith）犯規重擊摔倒在地，儘管撞擊到地面的右手一度感到不適，但詹姆斯仍決定留在場上繼續出賽，但兩次罰球僅命中1球，雙方又回到平手。

關鍵時刻湖人唐西奇挺身接管戰局，攜手八村壘率領湖人打出一波8：4的攻勢，在比賽最後3分14秒取得4分領先，隨後又助攻給八村壘和詹姆斯接連完成空中接力爆扣，比賽最後58秒唐西奇又完成一次後撤步三分跳投，火燙的手感幫助湖人拉開差距取得9分領先、奠定勝基，最終湖人就以8分差距雙殺火箭，收下7連勝。

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 21.2
籃板 5.66
助攻 6.9
抄截 1.15

2025-2026賽季

湖人今天以唐西奇攻下40分外帶10助攻、9籃板「準大三元」表現最佳，詹姆斯則有30分進帳，中鋒艾頓（Deandre Ayton）16分、3阻攻；至於火箭則以森根（Alperen Sengun）27分、10助攻與湯普森（Amen Thompson）26分、11籃板最佳。

火箭 詹姆斯 LeBron James Luka Doncic Kevin Durant

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