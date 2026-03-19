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NBA／做甚麼都對！庫明加「長傳變大號三分球」老鷹豪取11連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加意外投進超大號三分球後，抱頭不可置信。 美聯社
庫明加意外投進超大號三分球後，抱頭不可置信。 美聯社

本場賽事

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23歲前鋒庫明加Jonathan Kuminga）今年2月被勇士隊交易至老鷹隊，今天他在比賽中一次長傳，球竟然直接入網，變成三分球命中。老鷹終場也以135：120輕取獨行俠隊，豪取11連勝。

老鷹今年季中不只將少主楊恩（Trae Young）交易至巫師隊，換來資深後衛麥凱倫（C.J. McCollum）。還用明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）換取潛力前鋒庫明加。結果老鷹戰績扶搖直上，這波11連勝讓他們戰績來到38勝31敗東區第8，只落後第6的魔術隊半場勝差。

老鷹最近做什麼都順，今天第三節槍響前，庫明加試圖長傳給隊友搶分，沒想到這球傳太爛，竟直接投進籃框，三分球進算，庫明加第一時間抱頭傻笑，隊友們也用笑臉迎接他。

庫明加本場板凳出發打18分鐘，11投7中豪取16分。庫明加轉戰老鷹後受傷勢影響，只出賽6場，但這6場都贏球，平均上場22.7分鐘，能拿下14.8分7.5籃板2.7助攻，投籃命中率56.6%，三分命中率高達58.3%。

老鷹 庫明加 Jonathan Kuminga

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