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NBA／上半場只讓籃網拿隊史最低24分 雷霆寫下對戰最大勝分差

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆今天讓籃網半場僅拿下24分，創下聯盟本季單隊半場得分新低。 法國新聞社
雷霆今天讓籃網半場僅拿下24分，創下聯盟本季單隊半場得分新低。 法國新聞社

本場賽事

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球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.7
籃板 4.49
助攻 6.6
抄截 1.42

2025-2026賽季

已經提前取得季後賽門票的聯盟戰績龍頭雷霆隊，今天作客籃網隊主場，在上半場僅讓對手攻下隊史新低的24分下，前兩節打完就已經取得36分的大比分領先，儘管下半場籃網進攻回穩，但最終雷霆仍是以121：92輕取籃網，收下本季第2度的10連勝。

身為聯盟第一支確定取得季後賽門票的球隊，雷霆今天面對已經無緣附加賽與季後賽的籃網打得是輕鬆寫意，首節雷霆就靠著嚴密的團隊防守讓籃網僅拿下11分，第二節也僅失掉13分，讓籃網半場僅拿下24分，不僅創下聯盟本季半場得分新低，更是聯盟採計單節得分以來，籃網隊史半場最低得分，此前為28分。

反觀，雷霆在上半場就火力全開，尤其是續寫聯盟連續單場20分紀錄的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在上半場就有16分進帳，僅比籃網團隊得分還要少了8分，而他在第三節中段也就達成單場20分紀錄，將連續場次推進到130場，在雷霆仍大幅領先的情況下，他也提前打卡下班，留下出賽26分鐘拿下20分、6助攻的紀錄。

至於雷霆今天表現最佳的則是替補上陣的麥肯（Jarded McCain）投進5記三分球拿下26分，寫下季中被交易到雷霆後的單場得分新高，而籃網今天則是以替補上陣的威爾森（Jalen Wilson）拿下15分最佳，而雷霆本場比賽大勝籃網29分也寫下球隊搬家至奧克拉荷馬市後對戰籃網得最大分差。

談到球隊今天從開賽就讓對手在進攻端窒礙難行，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們擁有頂級的防守天賦，這些球員每晚都齊心協力競爭，我們不是為了刷紀錄，或是刻意追球抄截，只是想要打好每個回合，當你專注在這件事情上時，你就會在不知不覺間達成一些沒有想過的成就。」

籃網 雷霆

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