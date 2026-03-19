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NBA／終於願意在湖人當藍領！艾頓對鏡子說：你不是那種得分球員

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。 法新社
艾頓。 法新社

2018年選秀狀元艾頓Deandre Ayton）休賽季與湖人隊簽約，場上拚勁仍受到球迷，日前公開表示自己不是卡佩拉（Clint Capella），暗示不甘只做藍領。不過這個想法最近有所轉變，他接受「紐約時報」訪問時提到，將全力投入防守端。

前陣子艾頓常被教練冰在板凳，這讓他心態轉變，「我已經完全投入，真的是100%，甚至是110%，希望你們看得到我的努力。」

艾頓擁有自主進攻能力，但不是他最有效率的打法，他接受《The Athletic》訪問時談到得分，「我把這件事劃掉、拿掉了。我告訴自己，得分這件事情上我們不需那樣。我們需要把原本用在進攻的能量，投入到防守上。」

艾頓自曝自己對著鏡子說，「你不是那種球員，這隊根本不需要做那些事，來到這裡是要當拼命的傢伙，完成每一次防守回合、搶籃板、場上拼命全速跑、讓對方長人難受、讓那些超級球星不好過。」

湖人本季防守表現受外界質疑，球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）都有被檢討，不過艾頓認為自己才是問題所在，「你可以看得出來，詹姆斯很專注，唐西奇也是。大家都已經完全進入狀態，我受夠一直當那個跟不上節奏的人。我前幾天也和媒體說過，現在我終於追上來了。」

「球隊其實早就到位了，一直以來卡住的是我。」艾頓說。

湖人 Deandre Ayton 艾頓

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