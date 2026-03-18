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NBA／柯爾懊悔誤怪理查德 直言無法忍受失誤是生氣主因

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總教練柯爾。 路透社
勇士總教練柯爾。 路透社

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦承，自己在先前波傑姆斯基（Brandin Podziemski）一次糟糕傳球導致的失誤中，錯誤責怪了理查德（Will Richard），並為此感到相當懊悔。

先前勇士107：110敗給尼克的比賽中，第二節尾聲勇士發動快攻，波傑姆斯基傳出一記過長的傳球，理查德無法順利接住，試圖用背後傳球的方式把球救回場內，最終以失誤收場，當時柯爾被拍到在板凳區對理查德大發雷霆，而非針對傳球失誤的波傑姆斯基。

柯爾在節目中說：「那球真的很不幸，我錯怪人了，我當時是對理查德連續發生兩次失誤感到不滿，我以為他可以把球控制住，但後來我看影片才發現他其實是在試圖把球救回來，真正的問題是波傑姆斯基的傳球。」

柯爾補充道：「失誤是我最無法忍受的事，我們在第二節就出現九次失誤，我當時有點把氣出在理查德身上，但這其實是全隊的問題，特別那球應該是波傑姆斯基的責任，我在中場休息時也承認這件事。」

勇士目前戰績33勝35敗排名西區第九，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣影響下，近十場比賽僅拿下三勝，下一場比賽為明（19）天早上交手塞爾蒂克。

勇士 柯爾

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