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NBA／卡盧索還原「球鞋封阻」想法：若知會送分不會這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆後衛卡盧索面對魔術時因用球鞋進行封阻遭吹技術犯規，「球鞋防守」影片也在網路上引起討論 法國新聞社
雷霆後衛卡盧索面對魔術時因用球鞋進行封阻遭吹技術犯規，「球鞋防守」影片也在網路上引起討論 法國新聞社

雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）今天面對魔術時因用球鞋進行封阻遭吹技術犯規，「球鞋防守」影片也在網路上引起討論，卡盧索賽後還原當下想法，直言：「若知道會被吹T，就不會這樣做。」

卡盧索的球鞋在比賽中不慎掉落，他在撿起鞋子後對魔術前鋒達席爾瓦（Tristan da Silva）進行封阻，雖用球鞋成功防守，但裁判最終判為妨礙中籃，並給予卡盧索一次技術犯規。

卡盧索回顧當時情況，他說：「只是靈機一動，我想要去把球蓋掉，老實說我不知道裁判會怎麼吹判，如果我知道會是這個結果，我大概就不會這麼做了，因為這等於是直接送對方得分。」

雷霆今天以113：108擊敗魔術，儘管出現「球鞋封蓋」插曲，卡盧索仍對勝利做出貢獻，本場攻下2分8籃板2抄截，正負值更是全隊最高的+19。

雷霆 卡盧索 魔術

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