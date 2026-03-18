NBA／關鍵卡位戰「烙賽」輸灰狼 太陽格林：背靠背很硬

太陽隊昨天客場輸塞爾蒂克隊，今天昨客灰狼隊主場，24歲後衛格林（Jalen Green）又打出一場災難級表現，全場17中3只得9分，導致太陽以104：116輸球。太陽苦吞一波3連敗，且距離西區第6的灰狼勝差拉開至3場，高機率無法脫離附加賽區。

灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）因膝傷預計缺陣一至兩周，太陽首節轟下39分取得3分領先。不過灰狼第二節開始加強防守，進攻端則靠藍道（Julius Randle）和板凳暴徒海蘭德（Bones Hyland）雙雙發威，半場打完反而領先1分。

下半場戰況一路膠著，末節灰狼趁著太陽球星布克（Devin Booker）休息時，拉出一波12：0攻勢。布克回來後也無法挽回頹勢，太陽在體力明顯下滑的情況下落敗。

藍道全場17中10，罰球13中10，拿下32分7籃板，海蘭德砍進22分，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻9分19籃板4火鍋。

太陽團隊命中率僅38%，布克27中11拿下34分。格林上場27分鐘，17中3只得9分，比賽尾聲再度被教練冰在板凳席上。這不是格林第一次比賽尾聲被冰，本季投籃命中率僅39.6%，創生涯新低。

格林賽後被問到表現低迷，他回應，「那些都是我平常會投進的球，背靠背比賽真的很硬，有點累了。就這樣，下一場再來。」