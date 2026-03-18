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NBA／卡盧索「球鞋封蓋」遭插T 雷霆勝魔術成首支季後賽球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆後衛卡盧索。 美國聯合通訊社
雷霆後衛卡盧索。 美國聯合通訊社

本場賽事

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球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.6
籃板 4.48
助攻 6.7
抄截 1.38

2025-2026賽季

雷霆今天靠亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨得40分，在客場以113：108擊敗魔術，成為本季首支確定晉級季後賽的球隊，不過後衛卡盧索（Alex Caruso）在賽中因使出「球鞋封蓋」遭吹技術犯規，成為另類小插曲。

在第二節中段，卡盧索的左腳球鞋不慎掉落，不過他在撿起鞋子後，竟朝切入上籃的魔術前鋒達席爾瓦（Tristan da Silva）左手揮去，球也順利遭卡盧索的球鞋揮出界外，不過裁判判定卡盧索技術犯規，並給予魔術達席爾瓦原本可能獲得的兩分與一次罰球。

雷霆在第三節擋住魔術反撲，終場以5分差獲勝，當家球星亞歷山大攻下40分4抄截，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）貢獻20分12籃板，因球鞋封阻遭吹技術犯規的卡盧索則進帳2分8籃板2抄截。

雷霆本場贏球後收下九連勝，成為首支確定晉級季後賽的球隊，目前戰績54勝15敗勇冠全聯盟，總教練戴格諾（Mark Daigneault）將率領球隊尋求衛冕總冠軍。

雷霆 亞歷山大 卡盧索 魔術

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