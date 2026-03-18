NBA／灰狼少主愛德華膝傷休一至二週 本季缺席場次超越前三年總和

Anthony Edwards 位置 後衛 得分 29.5 籃板 5.1 助攻 3.7 抄截 1.4

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右膝痠痛進入傷兵名單，灰狼球團宣布，愛德華的傷勢將在一到兩週左右重新評估，對力拚維持西區前六戰績的灰狼來說，失去頭號得分手無疑是重大打擊。

今天灰狼在缺少愛德華的情況下，靠藍道（Julius Randle）砍下32分和多森姆（Ayo Dosunmu）攻下19分，以116：104擊敗太陽，將雙方勝差拉開至三場，灰狼目前戰績42勝27敗排名西區第五，太陽則排名第七。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說：「愛德華幾乎出賽了95%他能上場的比賽，這真的很不可思議，但今年球隊沒有他的時間變多了，球隊需要重新調整打出更好的團隊籃球，我相信不需要某一個人來填補得分空缺。」

愛德華本季場均貢獻29.5分、5.1籃板與3.7助攻，過往他始終相當耐戰，先前三季合計僅缺席9場比賽，不過本季至今已缺席10場，在灰狼剩餘的14場比賽中愛德華必須出賽8場，否則將因出賽未達65場失去個人獎項票選資格。