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NBA／灰狼少主愛德華膝傷休一至二週 本季缺席場次超越前三年總和

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼當家球星愛德華因右膝痠痛將缺陣一至二週。 路透社
灰狼當家球星愛德華因右膝痠痛將缺陣一至二週。 路透社

本場賽事

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球員照片
Anthony Edwards
位置 後衛
得分 29.5
籃板 5.1
助攻 3.7
抄截 1.4

2025-2026賽季

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）因右膝痠痛進入傷兵名單，灰狼球團宣布，愛德華的傷勢將在一到兩週左右重新評估，對力拚維持西區前六戰績的灰狼來說，失去頭號得分手無疑是重大打擊。

今天灰狼在缺少愛德華的情況下，靠藍道（Julius Randle）砍下32分和多森姆（Ayo Dosunmu）攻下19分，以116：104擊敗太陽，將雙方勝差拉開至三場，灰狼目前戰績42勝27敗排名西區第五，太陽則排名第七。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說：「愛德華幾乎出賽了95%他能上場的比賽，這真的很不可思議，但今年球隊沒有他的時間變多了，球隊需要重新調整打出更好的團隊籃球，我相信不需要某一個人來填補得分空缺。」

愛德華本季場均貢獻29.5分、5.1籃板與3.7助攻，過往他始終相當耐戰，先前三季合計僅缺席9場比賽，不過本季至今已缺席10場，在灰狼剩餘的14場比賽中愛德華必須出賽8場，否則將因出賽未達65場失去個人獎項票選資格。

灰狼 愛德華

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