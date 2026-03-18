聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／灌籃落地傷膝蓋 字母哥先休一周再評估
公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）前天碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝，但第三節一次灌籃落地後傷到左膝，預計先休一周再重新評估。
安戴托昆波第三節3分49秒切入暴扣後落地姿勢不穩，讓左膝有過度伸展情形，畫面怵目驚心，他雖很快起身，甚至在球隊製造溜馬失誤後又再秀了一次灌籃，但第三節最後2分19秒下場後沒再回歸。
公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今天率隊出戰騎士隊前提到，經影像檢查，安戴昆托波的膝蓋沒有結構性損傷，但沒再多說更多細節，也沒給當家球星回歸的時間點。
「好消息是影像顯示很好，沒有損傷，這真的是好消息，但我不知道下一步（回歸時間）。」瑞佛斯說。
和安戴托昆波親近的消息來源告訴美國《ESPN》，「希臘怪物」不認為這次傷勢會造成賽季提前結束，他仍想重回球場。
公鹿目前排東區第10，距離第10的黃蜂有超過5場勝差，在只剩下14場比賽的情況下，是否要讓安戴托昆波冒著再受傷的風險上陣？瑞佛斯回說：「這是個好問題，我還沒答案，但這是很好的問題，這是我們之後要討論的事情。」
今天已是安戴托昆波本季缺席的第32場比賽，儘管出賽的36場比賽仍有27.6分、9.8籃板和5.4助攻，不過缺賽場次已是生涯新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。