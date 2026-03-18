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NBA／不拚附加賽了？灰熊兩球員動刀賽季告終
灰熊隊今天宣布，後衛小皮本（Scotty Pippen Jr）和前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama）都因動刀，本季不會再上場，賽季提前告終。
小皮本動刀處理右腳大拇指問題，艾爾達瑪則是進行右膝手術，球隊表示兩個手術都很成功，兩位球員將為下個賽季做好準備。
灰熊本季戰績不佳，23勝44敗僅排西區11，近期吞下8連敗後更和西區第10的拓荒者隊拉開勝場差到9場，想爭取季後賽附加賽的機會漸行漸遠。
戰績慘澹和傷兵有不少關係，灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）本季僅打了20場比賽，最近25場都因左手肘傷勢缺陣，周志豪和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）直接動刀結束賽季，現在提前「關機」的球員又增加兩名。
小皮本去年10月就有動類似手術，直到上月才復出，只出賽10場比賽又要動刀，本季留下場均11.4分成績單。
本季出賽43場的艾爾達瑪，場均14分和6.7籃板都是5個賽季來最佳。
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