快訊

經典賽／不斷更新！5局上委內瑞拉阿布瑞尤陽春砲 2：0領先美國

蘋果今年還有4款新Mac！M6 MacBook Pro大改版、Mac mini晶片也升級

美軍5000磅鑽地彈重擊伊朗沿岸飛彈基地！伊議長突發1句話警告

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不拚附加賽了？灰熊兩球員動刀賽季告終

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小皮本。 路透
小皮本。 路透

灰熊隊今天宣布，後衛小皮本（Scotty Pippen Jr）和前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama）都因動刀，本季不會再上場，賽季提前告終。

小皮本動刀處理右腳大拇指問題，艾爾達瑪則是進行右膝手術，球隊表示兩個手術都很成功，兩位球員將為下個賽季做好準備。

灰熊本季戰績不佳，23勝44敗僅排西區11，近期吞下8連敗後更和西區第10的拓荒者隊拉開勝場差到9場，想爭取季後賽附加賽的機會漸行漸遠。

戰績慘澹和傷兵有不少關係，灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）本季僅打了20場比賽，最近25場都因左手肘傷勢缺陣，周志豪和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）直接動刀結束賽季，現在提前「關機」的球員又增加兩名。

小皮本去年10月就有動類似手術，直到上月才復出，只出賽10場比賽又要動刀，本季留下場均11.4分成績單。

本季出賽43場的艾爾達瑪，場均14分和6.7籃板都是5個賽季來最佳。

小皮本 灰熊

延伸閱讀

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

勇士長期在附加賽掙扎 該不該跟進「擺爛風潮」重建？

NBA／哥哥患跑者膝、弟弟傷內收肌 柯瑞自嘲：我們是「康復兄弟」

NBA／有望角逐最佳教練！綠衫軍主帥獲自家傳奇「真理」肯定

相關新聞

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

馬刺在主場以119比115擊敗快艇，拿下本季第50勝，寫下自2016-17賽季以來首次達標的里程碑。不過陣中核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後語氣冷靜，直言球隊仍有更高追求，「這代表成長，但還不夠，我希望本季至少能達到62勝。」

NBA／術後5週首度會合勇士 巴特勒談艱辛復健：為下季回歸而戰

在經歷了右膝前十字韌帶（ACL）斷裂的沉重打擊後，勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）今天首度公開露面，出現在巫師主場的球員休息室與隊友會合。儘管他仍需仰賴拐杖行動，膝蓋處也明顯紅腫且留有手術傷疤，但這位36歲的硬漢仍帶著招牌笑容面對媒體，並且堅定表示自己一定會在下個賽季重返賽場。

NBA／下半場遭湖人窒息式包夾熄火 杜蘭特攬責：輸球是我的錯

休士頓火箭在主場球迷面前遭遇沉重打擊，又一次在領先優勢下難以持續攻城掠地，最終以92比100不敵洛杉磯湖人。儘管火箭隊全場投籃命中率達到48%，但在湖人隊的高壓防守下，團隊外線徹底啞火，三分球共計26投僅5中，且全場出現了多達22次的關鍵失誤，成為輸球主因。

NBA／灌籃落地傷膝蓋 字母哥先休一周再評估

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）前天碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝，但第三節一次灌籃落地後傷到左膝，預計先休一周再重新評估。

NBA／不拚附加賽了？灰熊兩球員動刀賽季告終

灰熊隊今天宣布，後衛小皮本（Scotty Pippen Jr）和前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama）都因動刀，本季不會再上場，賽季提前告終。

NBA／董事會將表決擴編案 賭城與西雅圖有望迎新球隊

ESPN等多家媒體今天報導，消息人士透露，美國職籃NBA下週將在董事會會議舉行投票，研議在賭城拉斯維加斯與西雅圖新增球隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。