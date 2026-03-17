NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

馬刺在主場以119比115擊敗快艇，拿下本季第50勝，寫下自2016-17賽季以來首次達標的里程碑。不過陣中核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後直言，球隊仍有更高追求目標，「這代表成長，但還不夠，我希望本季至少能達到62勝。」

在雷納德（Kawhi Leonard）缺席的情況下，馬刺卻是經歷了一場劇烈起伏的比賽。首節一開始落後14分，之後他們在第二節殺出37比15的猛烈攻勢，從而扭轉戰局，打到第三節一度拉開24分差；但在比賽最後時刻，馬刺連續失守，領先分差竟被追到僅剩4分，所幸把握罰球機會，有驚無險守住勝利。

卡索爾（Stephon Castle）攻下全隊最高23分，溫班亞瑪則繳出21分、13籃板與4阻攻的全面數據，持續在攻防兩端扮演關鍵角色。面對快艇頑強抵抗，馬刺始終保持穩定節奏，在關鍵時刻守住領先，最終順利達成單季50勝里程碑。

談到本季球隊進步，溫班亞瑪特別強調賽前準備的重要性。他表示：「我們做了大量的比賽影片分析，這就是為什麼我們能為這個賽季做好準備。不只是身體，心理層面的準備也同樣重要。」

對於球隊目標的演變，溫班亞瑪則說道，「我們一步一步前進，確認每個階段都有達標。我的目標從來不是只打好某一個回合或贏下一場比賽，而是要打進季後賽，甚至走得更遠。」

「我們的目標是用同樣方式打球，不管對手是誰。當然戰術會稍作調整，但整體態度不能改變。」

談到與總教練強森（Mitch Johnson）的合作，溫班亞瑪也給予高度評價：「我們關係很好，他很了解球員，也知道該如何與不同球員溝通，這是他最大的優點之一。」

儘管馬刺戰績亮眼，目前以50勝18敗穩居西區第2，但溫班亞瑪仍保持冷靜態度，期盼球隊能好好打完最後14場例行賽。

「即使這個賽季看起來會是成功的，但最後這14場比賽仍然關鍵，結果可能讓人滿意，也可能不滿意。所以我們必須一步一步來。」

馬刺從2000年開始曾經達成連續18個賽季至少50勝的驚人紀錄，放眼聯盟歷史無人能及，如今在面臨多年重建之後，年輕戰將輩出的黑衫軍開始兌現天賦，重新達成單季50勝目標，未來能否重返榮耀，很多球迷都在期待著。