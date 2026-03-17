快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪率領馬刺睽違多年再度單季50勝。 路透社
溫班亞瑪率領馬刺睽違多年再度單季50勝。 路透社

馬刺在主場以119比115擊敗快艇，拿下本季第50勝，寫下自2016-17賽季以來首次達標的里程碑。不過陣中核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後直言，球隊仍有更高追求目標，「這代表成長，但還不夠，我希望本季至少能達到62勝。」

在雷納德（Kawhi Leonard）缺席的情況下，馬刺卻是經歷了一場劇烈起伏的比賽。首節一開始落後14分，之後他們在第二節殺出37比15的猛烈攻勢，從而扭轉戰局，打到第三節一度拉開24分差；但在比賽最後時刻，馬刺連續失守，領先分差竟被追到僅剩4分，所幸把握罰球機會，有驚無險守住勝利。

卡索爾（Stephon Castle）攻下全隊最高23分，溫班亞瑪則繳出21分、13籃板與4阻攻的全面數據，持續在攻防兩端扮演關鍵角色。面對快艇頑強抵抗，馬刺始終保持穩定節奏，在關鍵時刻守住領先，最終順利達成單季50勝里程碑。

談到本季球隊進步，溫班亞瑪特別強調賽前準備的重要性。他表示：「我們做了大量的比賽影片分析，這就是為什麼我們能為這個賽季做好準備。不只是身體，心理層面的準備也同樣重要。」

對於球隊目標的演變，溫班亞瑪則說道，「我們一步一步前進，確認每個階段都有達標。我的目標從來不是只打好某一個回合或贏下一場比賽，而是要打進季後賽，甚至走得更遠。」

「我們的目標是用同樣方式打球，不管對手是誰。當然戰術會稍作調整，但整體態度不能改變。」

談到與總教練強森（Mitch Johnson）的合作，溫班亞瑪也給予高度評價：「我們關係很好，他很了解球員，也知道該如何與不同球員溝通，這是他最大的優點之一。」

儘管馬刺戰績亮眼，目前以50勝18敗穩居西區第2，但溫班亞瑪仍保持冷靜態度，期盼球隊能好好打完最後14場例行賽。

「即使這個賽季看起來會是成功的，但最後這14場比賽仍然關鍵，結果可能讓人滿意，也可能不滿意。所以我們必須一步一步來。」

馬刺從2000年開始曾經達成連續18個賽季至少50勝的驚人紀錄，放眼聯盟歷史無人能及，如今在面臨多年重建之後，年輕戰將輩出的黑衫軍開始兌現天賦，重新達成單季50勝目標，未來能否重返榮耀，很多球迷都在期待著。

相關新聞

NBA／奪執教第600勝史上第4快 勇士主帥：很幸運有柯瑞、湯普森

勇士隊今天以125：117擊敗巫師隊，總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教生涯第600勝，史上第28人，只用943場比賽就完成，史上第4快。

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

馬刺在主場以119比115擊敗快艇，拿下本季第50勝，寫下自2016-17賽季以來首次達標的里程碑。不過陣中核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後語氣冷靜，直言球隊仍有更高追求，「這代表成長，但還不夠，我希望本季至少能達到62勝。」

NBA／河村勇輝高難度後仰跳投引熱議 網友大讚：我可以看很多遍

在公牛主場大勝灰熊的比賽中，日本後衛河村勇輝再度有表現機會。他在下半場替補上陣，面對昔日效力的老東家，上場12分鐘，2投1中包含3罰全中，攻下5分2助攻1籃板，還持球單打上演一記令人喝采的後仰跳投。

NBA／董事會將表決擴編案 賭城與西雅圖有望迎新球隊

ESPN等多家媒體今天報導，消息人士透露，美國職籃NBA下週將在董事會會議舉行投票，研議在賭城拉斯維加斯與西雅圖新增球隊...

NBA／術後5週首度會合勇士 巴特勒談艱辛復健：為下季回歸而戰

在經歷了右膝前十字韌帶（ACL）斷裂的沉重打擊後，勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）今天首度公開露面，出現在巫師主場的球員休息室與隊友會合。儘管他仍需仰賴拐杖行動，膝蓋處也明顯紅腫且留有手術傷疤，但這位36歲的硬漢仍帶著招牌笑容面對媒體，並且堅定表示自己一定會在下個賽季重返賽場。

NBA／下半場遭湖人窒息式包夾熄火 杜蘭特攬責：輸球是我的錯

休士頓火箭在主場球迷面前遭遇沉重打擊，又一次在領先優勢下難以持續攻城掠地，最終以92比100不敵洛杉磯湖人。儘管火箭隊全場投籃命中率達到48%，但在湖人隊的高壓防守下，團隊外線徹底啞火，三分球共計26投僅5中，且全場出現了多達22次的關鍵失誤，成為輸球主因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。