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NBA／董事會將表決擴編案 賭城與西雅圖有望迎新球隊

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
NBA可望增隊。 路透
NBA可望增隊。 路透

ESPN等多家媒體今天報導，消息人士透露，美國職籃NBA下週將在董事會會議舉行投票，研議在賭城拉斯維加斯與西雅圖新增球隊的可能性。

ESPN報導，新加盟球隊最快可望於2028-29年賽季開始參賽，每隊估值預計超過70億美元。擴編計畫若要成案，30名球團董事中須有23人投票支持提案。在兩輪投票中，皆須取得23票同意。

NBA董事會持續就西雅圖重返聯盟一事進行公開討論。西雅圖1967至2008年期間曾擁有球隊，名為西雅圖超音速，後來球隊遷移至奧克拉荷馬市，改名為奧克拉荷馬雷霆。

此外，NBA也在內華達州大城拉斯維加斯舉辦多項活動，包括年度夏季聯賽，但內華達州迄今未有NBA球隊落腳。

這將是NBA自2004年以來首度擴編。由於拉斯維加斯與西雅圖均位處西岸，兩隊加盟後將歸入西區，屆時聯盟勢必得重整分區，以維持東西區各16隊的規模。

據報導，現屬西區的明尼蘇達灰狼、曼菲斯灰熊或紐奧良鵜鶘等球隊，屆時可能被移至東區。

NBA 西雅圖 投票

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