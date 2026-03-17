NBA／河村勇輝高難度後仰跳投引熱議 網友大讚：我可以看很多遍

在公牛主場大勝灰熊的比賽中，日本後衛河村勇輝再度有表現機會。他在下半場替補上陣，面對昔日效力的老東家，上場12分鐘，2投1中包含3罰全中，攻下5分2助攻1籃板，還持球單打上演一記令人喝采的後仰跳投。

這場比賽對河村而言別具意義，是他轉戰公牛後首度對上前東家灰熊。賽後他帶著笑容表示：「老實說，感覺有點不可思議，能再次見到那些隊友真的很開心，這是一個很特別的時刻。」

河村是在第三節剩下3分54秒時登場。上場後不久便展現組織能力，送出一次精彩助攻，幫助隊友完成高難度雙手換手上籃。進入第四節後，他持續留在場上，還在比賽剩下10分32秒時，持球於弧頂附近命中一記高難度後仰跳投，拿下個人本場首分，引爆全場歡呼。

隨後河村持續展現侵略性，在9分08秒時製造對手犯規，穩穩命中3次罰球，並在防守端成功製造進攻犯規，攻守兩端皆有貢獻。比賽尾聲再度上場後，他於最後1分多鐘再送出助攻，為球隊勝利做出最後貢獻。

此戰最令人印象深刻的，莫過於河村面對前隊友威爾斯（Jaylen Wells）防守時，運球切入禁區後施展轉身後仰跳投命中。這一球不僅展現他的細膩技巧，和以小搏大的自信，更迅速在社群媒體上引發熱議，甚至被NBA官方轉發，影片中河村進球後振臂怒吼的畫面，也讓球迷印象深刻。

不少球迷紛紛留言讚賞。「有這種技術，身材真的不是問題」、「這球可以看很多次」、「真的看哭了」、「這記後仰跳投太精彩了」、「他又進化了」，顯示河村逐漸在NBA累積關注度與人氣。

河村表示：「我只是想帶著能量去比賽，不管是在NBA還是G聯盟，我都會全力以赴，所以能贏球真的很開心，接下來也會繼續保持。」

這場比賽過後，河村也與灰熊昔日隊友與教練團互動寒暄，彼此擁抱致意，氣氛溫馨。他也分享自己從小的籃球啟蒙，提到曾深受喬丹（Michael Jordan）、威廉斯（Jason Williams）以及基德（Jason Kidd）影響。

「我從小就很喜歡看NBA，他們都是非常偉大的球員。」河村勇輝說道。