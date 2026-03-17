NBA／術後5週首度會合勇士 巴特勒談艱辛復健：為下季回歸而戰

在經歷了右膝前十字韌帶（ACL）斷裂的沉重打擊後，勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）今天首度公開露面，出現在巫師主場的球員休息室與隊友會合。儘管他仍需仰賴拐杖行動，膝蓋處也明顯紅腫且留有手術傷疤，但這位36歲的硬漢仍帶著招牌笑容面對媒體，並且堅定表示自己一定會在下個賽季重返賽場。

巴特勒的傷勢是導致勇士隊今年奪冠希望破滅的導火線。受傷前，巴特勒是勇士隊除柯瑞（Stephen Curry）之外的主要得分手，在38場比賽中場均貢獻20.0分5.5籃板4.9助攻。

巴特勒是在2月初接受手術，目前正處於漫長復健的初期階段。他在受訪時坦言，過去這兩個月最難熬的並非身體上的疼痛，而是與團隊隔離的孤獨感。

「感覺5個星期之前我才剛動完ACL手術，」巴特勒坐在置物櫃前笑著說：「但總而言之，我很好，也很開心。最辛苦的是不能和隊友們在一起，不能打我熱愛的籃球，甚至沒辦法跟著球隊客場旅行。這真的很難，但復健一直在進行，我們正朝著既定的目標邁進。」

為了保持比賽鬥志，巴特勒在牆上掛了一張詳細的週計畫表，追蹤每一階段的進度。他透露目前下一個目標是在一週內擺脫拐杖。對於這位以好勝心聞名的悍將來說，復健本身就是一場新的球賽。

「在復健過程中，我們所做的每一件事都關乎競爭。無論是今天與昨天的數據對比，還是我的進度與歷史上其他人的紀錄相比。我不點名是誰，但這就是競爭，看看你能不能比昨天更好。這讓我保持專注，因為至少我還能以這種方式戰鬥。」

巴特勒是在2025年交易截止日前從邁阿密飛越大半個美國轉戰舊金山灣區，當時這樁涉及維金斯（Andrew Wiggins）的交易震驚全聯盟。儘管他在加盟不到一年就遭逢足以毀滅職業生涯的大傷，也一度傳出球隊可能在今年截止日前將他合約送出的流言，但巴特勒表示自己從未考慮過再次轉隊，而球團也給予了百分之百的支持。

總教練柯爾（Steve Kerr）表示，自受傷以來他一直與巴特勒保持密切聯繫。巴特勒也向支持他的球迷承諾：「只要我的身體準備好了，我保證，我一定會想盡辦法回到場上。」