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NBA／下半場遭湖人窒息式包夾熄火 杜蘭特攬責：輸球是我的錯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特(右)面對詹姆斯防守。 路透社
杜蘭特(右)面對詹姆斯防守。 路透社

休士頓火箭在主場球迷面前遭遇沉重打擊，又一次在領先優勢下難以持續攻城掠地，最終以92比100不敵洛杉磯湖人。儘管火箭隊全場投籃命中率達到48%，但在湖人隊的高壓防守下，團隊外線徹底啞火，三分球共計26投僅5中，且全場出現了多達22次的關鍵失誤，成為輸球主因。

雖然火箭隊整體表現不佳，但陣中超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）在賽後仍是主動將敗戰責任一肩扛起，認為自己在失去領導力的情況下未能幫助球隊取勝。

「今晚是我讓球隊輸掉比賽的，就這麼簡單。我的隊友們或許可以投進更多三分球，但責任在我身上。我是球隊的進攻核心，對手勢必會動用所有資源來阻止我進入舒服狀態。」杜蘭特說。

杜蘭特上半場表現極具侵略性，11投7中豪取16分，帶領火箭隊維持競爭力。然而在下半場的關鍵24分鐘內，隨著湖人隊調整防守策略，針對杜蘭特祭出密集的雙人包夾，他的進攻火力驟然冷卻。

整個下半場，杜蘭特在窒息式的防守下顯得束手無策，5次出手僅命中1球，單節僅得2分，且全場吞下了高達7次失誤，為全場最高。

談到下半場的困境，杜蘭特分析道：「上半場我在單打、掩護下捲入以及擋拆配合中都打得很自在，但隨後他們做出了調整。我必須表現得更聰明，對球的處理要更理想。或許我應該強行在包夾中出手，或是更主動拉開空間準備接球就投、擔任掩護者，甚至是待在籃下接應區（Dunker spot）。總之就是成為隊友的資源並提供進攻空間，我不應該像今晚這樣長時間持球。」

儘管比賽留下了遺憾，杜蘭特與火箭隊很快就能迎來救贖的機會，雙方將於台灣時間再次展開正面對決，屆時湖人也將挑戰追平本季球隊最長7連勝紀錄。

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