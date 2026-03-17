NBA／奪執教第600勝史上第4快 勇士主帥：很幸運有柯瑞、湯普森

勇士隊今天以125：117擊敗巫師隊，總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教生涯第600勝，史上第28人，只用943場比賽就完成，史上第4快。

柯爾只用943場就拿下第600勝，僅次「禪師」傑克森（Phil Jackson）的805場、萊里（Pat Riley）832場及波波維奇（Gregg Popovich）887場。

對於完成里程碑，柯爾受訪時直呼，「能聽到自己的名字跟那些人並列真是不可思議，我可以告訴你，讓我們這些人被連結在一起的，其實只有一件事，就是天賦。這個聯盟沒有頂級球員贏不了，而從我接下這份工作第一天起，就非常幸運，擁有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）、波加特（Andrew Bogut）等不可思議的天賦。」

柯爾進一步表示，「這些球員都太優秀了，這份榮耀應該歸功於這些驚人的天賦，及偉大的球團。我能在勇士工作、成為老闆拉卡柏（Joe Lacob）和古柏（Peter Guber）團隊的一員，真的非常幸運，能參與其中我非常感恩。多數球團沒這麼穩定、這麼團結，我真的非常、非常幸運。」

柯爾球員生涯拿過5座冠軍，退休後曾擔任轉播員、太陽隊高層，2014年接替傑克森（Mark Jackson），成為勇士隊總教練至今。執教生涯12季拿4座冠軍，並成為勇士隊史最多勝總教練。據《NBC Sports》報導，目前柯爾的合約已進入最後一年，尚未決定下賽季是否會回歸勇士。