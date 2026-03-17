快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／奪執教第600勝史上第4快 勇士主帥：很幸運有柯瑞、湯普森

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、勇士時期的湯普森(右)。 路透
柯瑞(左)、勇士時期的湯普森(右)。 路透

勇士隊今天以125：117擊敗巫師隊，總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教生涯第600勝，史上第28人，只用943場比賽就完成，史上第4快。

柯爾只用943場就拿下第600勝，僅次「禪師」傑克森（Phil Jackson）的805場、萊里（Pat Riley）832場及波波維奇（Gregg Popovich）887場。

對於完成里程碑，柯爾受訪時直呼，「能聽到自己的名字跟那些人並列真是不可思議，我可以告訴你，讓我們這些人被連結在一起的，其實只有一件事，就是天賦。這個聯盟沒有頂級球員贏不了，而從我接下這份工作第一天起，就非常幸運，擁有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）、波加特（Andrew Bogut）等不可思議的天賦。」

柯爾進一步表示，「這些球員都太優秀了，這份榮耀應該歸功於這些驚人的天賦，及偉大的球團。我能在勇士工作、成為老闆拉卡柏（Joe Lacob）和古柏（Peter Guber）團隊的一員，真的非常幸運，能參與其中我非常感恩。多數球團沒這麼穩定、這麼團結，我真的非常、非常幸運。」

柯爾球員生涯拿過5座冠軍，退休後曾擔任轉播員、太陽隊高層，2014年接替傑克森（Mark Jackson），成為勇士隊總教練至今。執教生涯12季拿4座冠軍，並成為勇士隊史最多勝總教練。據《NBC Sports》報導，目前柯爾的合約已進入最後一年，尚未決定下賽季是否會回歸勇士。

勇士 Steve Kerr Stephen Curry Klay Thompson

相關新聞

NBA／奪執教第600勝史上第4快 勇士主帥：很幸運有柯瑞、湯普森

勇士隊今天以125：117擊敗巫師隊，總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教生涯第600勝，史上第28人，只用943場比賽就完成，史上第4快。

NBA／湖人末段強勢殺爆火箭奪6連勝 唐西奇：壓低失分防守出色

洛杉磯湖人在作客豐田中心的苦戰中展現強拉尾盤的贏球氣勢，挾著最後6分多鐘殺出15比4的攻勢，以100比92擊落火箭，奪下近期6連勝。這讓湖人在西區第3名席次上領先火箭擴大到1.5場勝差，有機會爭取目前最佳名次。

NBA／前三節只拿10分 亞歷山大趕進度驚險推進20+紀錄

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的連續20分場次紀錄，今天面對灰狼隊差點告終，不過最後106秒的連續得分，讓他最終得分剛好突破20分大關，連續場次推進到128場，繼續推高障礙。

NBA／下半場遭湖人窒息式包夾熄火 杜蘭特攬責：輸球是我的錯

休士頓火箭在主場球迷面前遭遇沉重打擊，又一次在領先優勢下難以持續攻城掠地，最終以92比100不敵洛杉磯湖人。儘管火箭隊全場投籃命中率達到48%，但在湖人隊的高壓防守下，團隊外線徹底啞火，三分球共計26投僅5中，且全場出現了多達22次的關鍵失誤，成為輸球主因。

NBA／勇士柯爾達成執教生涯600勝里程碑 史上第4快

勇士隊今天以125比117擊敗巫師，不僅終結近期的5連敗低潮，也將戰績提升至33勝35敗。這場勝利對柯爾（Steve Kerr）個人而言更具非凡意義，這是他執教生涯的第600場勝利，讓他成為聯盟歷史上第28位達此里程碑的總教練。

NBA／獲哨音幫忙！布朗21罰19中皆創新高 笑喊：今天吹判好像有點不一樣

波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本季多次公開質疑裁判吹判尺度，但在今天比賽中，他終於感受到自己期待已久的「公平吹判」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。