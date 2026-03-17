NBA／勇士柯爾達成執教生涯600勝里程碑 史上第4快

勇士隊今天以125比117擊敗巫師，不僅終結近期的5連敗低潮，也將戰績提升至33勝35敗。這場勝利對柯爾（Steve Kerr）個人而言更具非凡意義，這是他執教生涯的第600場勝利，讓他成為聯盟歷史上第28位達此里程碑的總教練。

隨著這場勝利入袋，柯爾正式加入了現役教練中的勝場排名行列，目前聯盟中僅有公鹿隊的瑞佛斯（Doc Rivers）、溜馬隊的卡萊爾（Rick Carlisle）以及熱火隊的史波史特拉（Erik Spoelstra）具備至少600勝的資歷。

若以達成所用場次來看，柯爾是花了943場拿到600勝，速度史上第4快；最快速達標是他昔日恩師「禪師」傑克森（Phil Jackson），僅用805場比賽。「油頭」萊里（Pat Riley）以832場居次，馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）則是887場。

柯爾自2014年加入勇士體系，接任總教練後迅速改變球隊命運，帶領球隊建立王朝。在2015年至2022年間，他率領勇士6度闖進總決賽，並拿下4座NBA總冠軍，成為近代最成功的教練之一。

值得一提的是，柯爾在執教初期便寫下歷史。10年前，他帶領勇士打出單季73勝的驚人戰績，打破了1995-96年芝加哥公牛所創下的72勝紀錄，寫下NBA例行賽最多勝場的新標竿。

雖然近年來柯爾因為對小球戰術的堅持與哲學、以及用兵調度被部分輿論批評為過於固執，但核心球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）始終對其展現高度信任，球團也在2024年以兩年3500萬美元的合約與他完成續約。

勇士此戰奪勝的頭號功臣當屬轉戰勇士後打出生涯代表作的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。他此役從替補出發表現極其高效，上場26分鐘內13投8中，轟下全場最高的30分，外加5籃板、4助攻、2抄截、3阻攻的全能數據。在球隊陷入嚴重傷兵危機的當下，波爾辛吉斯的適時爆發無疑是雪中送炭。

事實上，對柯爾（Steve Kerr）而言這是個充滿挑戰的賽季，勇士目前正處於戰力極度短缺的困境。當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷持續缺陣，明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）早已因右膝前十字韌帶斷裂宣告賽季報銷。此外，穆迪（Moses Moody）與霍佛德（Al Horford）也分別受困於手腕與小腿傷勢。

結束連敗的勇士戰績來到33勝35敗，目前暫居西區第9名，仍在為季後賽席位全力奮戰。在陣容如此殘破不堪的情況下，柯爾在600勝短暫喜悅之後，還得面臨更嚴酷的考驗。