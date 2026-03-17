NBA／湖人末段強勢殺爆火箭奪6連勝 唐西奇：壓低失分防守出色

洛杉磯湖人在作客豐田中心的苦戰中展現強拉尾盤的贏球氣勢，挾著最後6分多鐘殺出15比4的攻勢，以100比92擊落火箭，奪下近期6連勝。這讓湖人在西區第3名席次上領先火箭擴大到1.5場勝差，有機會爭取目前最佳名次。

此戰攸關排名因此強度十足，雙方多達13次互換領先，節奏緊湊宛如季後賽。湖人上半場一度以51比57落後，但第三節末段風雲變色，唐西奇（Luka Doncic）連續命中兩記關鍵三分球，帶領球隊反超，三節打完以83比80取得領先，成為勝負分水嶺。

進入決勝節，湖人展現更穩定的攻守執行力，而火箭則面臨進攻斷電的老問題，最後時刻將近4分鐘一分未得，拱手讓出領先。終場前2分鐘，詹姆斯（LeBron James）突破吸引包夾後分球給底角的史馬特（Marcus Smart），後者命中致命三分，將比分拉開至94比90，進而掌握勝局。

全場比賽由唐西奇主導攻勢，他27投14中攻下36分，外帶6籃板、4助攻與2抄截，連續第6場得分突破30分，持續扮演球隊進攻核心。他賽後受訪時表示：「我們在最後一節的傳球做得非常好，整體進攻更加流暢。能把對手壓在92分，是非常出色的防守表現。」

面對本季場均114.1分的火箭，湖人成功限制對手火力，展現防守韌性。唐西奇也坦言近期比賽身體對抗明顯升級：「最近幾場比賽都非常強硬，很有季後賽的感覺。我們還可以做得更好，但最重要的是拿下勝利，並延續這股氣勢。」

詹姆斯貢獻18分、5籃板、5助攻與2抄截，攻守兩端穩定輸出，還在比賽中上演一次隔扣史密斯（Jabari Smith Jr.）的精彩灌籃，點燃全場氣氛。里夫斯（Austin Reaves）手感欠佳，18投僅5中，得到15分5助攻3籃板4抄截。

火箭方面，史密斯攻下全隊最高22分，湯普森（Amen Thompson）貢獻19分，杜蘭特（Kevin Durant）則有18分進帳。不過球隊全場出現24次失誤，遠高於湖人的12次，成為落敗關鍵之一。

此外，火箭此戰缺少主力中鋒申根（Alperen Sengun），頂替先發的是曾經陷入艾頓（Deandre Ayton）「我不是卡佩拉」言論的當事人卡佩拉（Clint Capela）。卡佩拉上場26分鐘拿到9分8籃板2助攻1抄截，至於艾頓則是出賽27分鐘得到7分11籃板1抄截1阻攻。

湖人近期接連扳倒尼克、灰狼、金塊、火箭等強權，近10戰豪取9勝，在季後賽逐漸逼近之際，紫金軍團顯然已經找出更上層樓的勝利方程式。