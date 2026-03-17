NBA／如願獲哨音幫忙！布朗21罰19中皆創新高 笑喊：今天吹判好像有點不一樣

波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本季多次公開質疑裁判吹判尺度，但在今天比賽中，他終於感受到自己期待已久的「公平吹判」。

布朗面對太陽全場狂砍41分，其中大量得分來自罰球線，率領綠衫軍在主場以120比112拿下勝利，也為自己的抱怨聲浪寫下最有力的回應。

根據統計，布朗全場多達21次站上罰球線，並且高效率命中其中19球，不僅寫下生涯單場罰球命中與出手次數新高，也成為自2007年皮爾斯（Paul Pierce）同樣21罰19中以來，塞爾蒂克陣中單場罰進最多球的球員。

比賽過程中，布朗不斷利用突破製造身體碰撞，多次衝擊禁區迫使太陽防守犯規。無論是快攻切入還是半場單打，他都展現強烈侵略性，持續為球隊累積分數，最終攻下全場最高41分，帶領綠衫軍守住主場勝利。

回顧整個2025-26賽季以來，布朗一直是聯盟中對裁判判決最直言不諱的球員之一。他多次在賽後公開談到對手假摔、雙方罰球數差距，以及自己獲得罰球機會過少的問題。隨著個人賽季表現不斷提升，這些爭議與討論也讓他頻頻登上媒體版面。

然而在這場對太陽的比賽中，布朗終於打出一場與罰球數相匹配的進攻之夜。賽後接受媒體訪問時，就連布朗自己都對這場罰球數感到驚訝。

「老實說，我從來沒有站上罰球線這麼多次過，真的很瘋狂。」布朗笑著說，「我覺得我平常其實就是這樣打球，只是今天吹判方式好像有點不一樣。」

他也坦言，這樣的吹判讓他感到相當滿意。「我很感激能有這樣的判決，因為這就是我平常打球的方式。我就是持續攻擊籃框，今天罰球也都有把握住，最重要的是我們拿下了勝利。」