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NBA／布朗、布克40+互轟 塞爾蒂克拉尾盤射下太陽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布克與布朗互轟上演飆分秀。 路透
布克與布朗互轟上演飆分秀。 路透

本場賽事

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塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）今天和太陽隊看板人物布克（Devin Booker）互轟，雙方上演飆分秀，布克雖有單場40分演出，但布朗全場41分有18分集中在決勝節，聯手回歸的泰托姆（Jayson Tatum）以120：112射下太陽。

上季季後賽傷到阿基里斯腱的泰托姆，今天是回歸的第5場比賽，他和懷特（Derrick White）都為綠衫軍挹注21分，普里查德（Payton Pritchard）板凳出賽三分球9投5中攻下19分。

兩隊今天比分拉鋸，塞爾蒂克首節以31：32落後，半場打完65：61反超；太陽第四節在古德溫（Jordan Goodwin）進球後雖握有110：106優勢，但布朗和泰托姆聯手打出14：2的反撲攻勢，讓太陽苦吞連敗。

太陽前一戰浪費10分領先，被暴龍第四節打出一波23：5的逆轉攻勢，今天又被塞爾蒂克拿下最後13分中的12分，就算布克轟下40分、格林（Jalen Green）斬獲21分仍錯過勝場。

缺席開季前62場比賽的泰托姆，月初回歸後連打3場比賽後休兵1場，今天回歸第5戰上場時間已達32分鐘；他復出的5場比賽，「綠衫軍」打下4勝1敗，目前45勝23敗戰績高居東區第二。

太陽 布克 布朗

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