NBA／亞歷山大-華克狂轟生涯新高41分 聯手強森大三元老鷹豪取10連勝

亞特蘭大老鷹在主場再度展現火燙氣勢。靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）狂飆生涯新高41分，搭配強森（Jalen Johnson）24分、15籃板、13助攻完成本季第13次大三元，老鷹以124比112擊敗魔術，不僅將連勝場次推進到10場，也終結了魔術原本的7連勝。

此役獲勝後，老鷹隊戰績提升至38勝31敗，正式超越費城76人隊，重新奪回東區第8名的位置，與第6名的暴龍僅差1.5場，有機會追趕。

亞歷山大-華克從開賽便展現火燙手感，上半場就狂轟24分，帶領球隊在半場結束時取得67比50的領先。他全場砍下41分，刷新了季初對陣馬刺隊時所創下的38分原生涯最高紀錄。

進入下半場後，老鷹火力不減。第三節開局僅5分12秒，他們便攻下23分，一口氣將領先擴大到29分。整節老鷹轟下37分，帶著104比83、21分優勢進入第四節，幾乎提前鎖定勝局。

老鷹主控強森再次展現全面身手，連續兩場完成大三元。賽後他表示，團隊化學效應是近期連勝的關鍵。後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）同樣表現出色，挹注了15分12籃板的雙十數據，歐康古（Onyeka Okongwu）也有15分7藍版4助攻。

值得關注的是，2月剛加盟老鷹隊的庫明加（Jonathan Kuminga）在克服骨挫傷後，迎來轉隊後的第5場出賽，此役他替補上陣貢獻7分8籃板。老鷹隊展現出的團隊化學反應與堅韌防守，讓他們在競爭激烈的東區排名爭奪戰中，佔據了極有利的位置。

受限於傷兵困擾，魔術陣中包含布萊克（Anthony Black）、艾薩克（Jonathan Isaac，）以及主將華格納（Franz Wagner）皆高掛免戰牌。雖然班凱羅（Paolo Banchero）繳出18分、10籃板，貝恩（Desmond Bane）也同樣貢獻18分，且在第四節最後3分半鐘一度將比分縮小至12分差，但老鷹隊隨後穩住陣腳，魔術最終仍是無力回天。