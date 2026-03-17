NBA／波爾辛吉斯回歸轟30分 勇士拿巫師開刀止5連敗

兩支連敗隊伍勇士、巫師今天正面交鋒，勇士在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）30分、梅爾頓（De'Anthony Melton）27分發揮下，以125：117踢館成功，本季最長5連敗劃下句點，巫師則在主場苦吞12連敗。

勇士「背靠背」出賽，昨天出戰尼克隊讓波爾辛吉斯、梅爾頓和老將格林（Draymond Green）都休兵，今天3人回歸果然發揮成效，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷持續缺陣，小柯瑞（Seth Curry）和霍福特（Al Horford）也無法上場，勇士首節就取得34：23領先，第二節優勢最多擴大到17分。

巫師一度將差距縮小到2分差，半場打完也以57：64緊咬比數，但下半場勇士再擴大領先，第四節初桑托斯（Gui Santos）進球讓勇士取得103：88優勢，最終以8分差結束近期低潮。

板凳出發的波爾辛吉斯攻下全場最高30分，包括14罰13中的罰球表現，梅爾頓27分，桑托斯三分球6投4中有18分表現，小裴頓（Gary Payton II）也有15分挹注。

巫師楊恩（Trae Young）、庫里巴利（Bilal Coulibaly）和萊里（Will Riley）都攻下21分，但球隊苦吞12連敗，目前在東區戰績僅優於溜馬隊。